Ktoś wysłał Ci przelew na telefon? Nowe oszustwo na BLIK

Ostrożnie.

Cyberprzestępcy bardzo ochoczo żerują na naiwności internautów, wierzących w to, że mogą dostać coś za darmo. Dowodem na to jest ich najnowsza kampania wymierzona w Polaków i wykorzystująca popularność płatności BLIK. Tym razem przestępcy sięgają po SMS-y, w których przesyłają linki do odbioru niespodziewanych pieniędzy.Na smartfony Polaków zaczęły przychodzić wiadomości z różnych numerów, zachęcające do odebrania pieniędzy przesyłanych przez BLIK. W ich treści widnieje komunikat:(pisownia oryginalna)

Skontaktuj się z numerem 799448084

Źródło: NiebezpiecznikCyberprzestępcy kierują do strony z logowaniem do banku. Oczywiście to strona podstawiona - uzupełnienie formularza powoduje przesłanie danych kryminalistom. Ci są wyjątkowo zuchwali, bowiem pozyskują identyfikator bankowości internetowej, hasło, a w kolejnym etapie kod SMS.Nie klikajcie w żadne podejrzane linki w wiadomościach, a już na pewno nie logujcie się za ich pośrednictwem do bankowości elektronicznej. To sprawdzony sposób na kłopoty. Zamiast tego...Numer 799 448 084 uruchomiono specjalnie po to, aby Polacy mogli przekazywać nań treści otrzymywanych podejrzanych wiadomości. Masz wątpliwości co do tego, czy ktoś próbuje Cię oszukać? Przekaż lub udostępnij SMS na podany numer, a trafi on do analityków CERT Polska. Ci zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń lub opublikowania ostrzeżenia przed innym działaniem, które może potencjalne zapobiec tysiącom oszustw.na podany numer nie zgłaszajcie SMS-ów premium.Źródło: mat. własny, Niebezpiecznik