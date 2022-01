Korzystasz z NordVPN? No to lepiej to przeczytaj

Arcydziwna zmiana.

NordVPN to jedna z najpopularniejszych usług VPN, której to jednak zdaniem wielu towarzyszą pewne kontrowersje. Kamyczek do tego ogródka wrzuca najnowsza zmiana w podejściu do współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Jako pierwsi zwrócili na nią dziennikarze serwisu PC Mag. Przedstawiciele NordVPN twierdzą, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, ale wyedytowany wpis na oficjalnym blogu tej firmy sugeruje coś zgoła odmiennego.PCMag zwrócił uwagę na to, że po zamknięciu VPNlabs(.)net przez Europol, w związku ze świadczeniem przez ten podmiot usług przestępcom, firma NordVPN wyedytowała brzmienie jednej ze swoich kluczowych deklaracji. Pierwotnie brzmiała ona:Brzmienie to zmieniono na:Wnioski z powyższego oświadczenia każdy powinien wyciągnąć sam. Coś jest na rzeczy. Tymczasem NordVPN twierdzi, że wszelkie zarzuty kierowane pod adresem NordVPN w związku z dokonaniem zmiany, wynikają z nadinterpretacji słowa pisanego.- czytamy w zaktualizowanym wpisie.

NordVPN sam prosił się o problemy

Niektórzy bezgranicznie ufają dostawcom usług typu VPN. To błąd. Każda z usług operuje na nieco innych zasadach i ma inną politykę współpracy z rządami państw. | Źródło: Canva ProDowiadujemy się, że organom ścigana przekazane zostaną co najwyżej dane dotyczące płatności i adres e-mail. Stoi to w dość oczywistej sprzeczności ze zaktualizowanym wpisem.Podmiot zapewniający o najwyższych standardach poszanowania prywatności użytkownika i na każdym kroku podkreślający politykę braku logów, naraził się na bardzo poważne oskarżenia. Wielu dziwi to, że gdyby nie artykuł PCMag, to NordVPN zapewne nigdy nie zakomunikowałby użytkownikom tej "drobnej modyfikacji".na wszelki wypadek podczas korzystania w sieci zakładaj, że nigdy nie jesteś anonimowy. Nie rób nic, czego zabrania prawo. Jeśli z VPN korzystasz do obchodzenia blokady regionalnej Netfliksa, to pół biedy, ale... z resztą, to wszystko chyba oczywiste.Miejcie się na baczności.Źródło: PCMag