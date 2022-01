799 448 084 - zapisz sobie ten numer telefonu, jest bardzo ważny

Wykorzystuj go.

Regularnie ostrzegamy Was przed różnego rodzaju oszustwami w sieci, a polska policja na bieżąco prowadzi działania mające na celu wytropienie i ukaranie przestępców grasujących w Internecie. Wielokrotnie apelowaliśmy o udostępnianie naszych wpisów bliskim Wam osobom, aby uświadamiać je na temat potencjalnych niebezpieczeństw internetowych. Dziś wraz z CSIRT NASK apelujemy, aby wykonać kolejny krok wymierzony w cyberprzestępców CERT Polska jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo polskich internautów. Działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) eksperci cyklicznie informują o akcjach i metodach oszustów, polujących na swe ofiary tak w Internecie, jak i za pośrednictwem SMS-ów. Możecie im w bardzo prosty sposób pomóc.Numeruruchomiono specjalnie po to, aby Polacy mogli przekazywać nań treści otrzymywanych podejrzanych wiadomości. Masz wątpliwości co do tego, czy ktoś próbuje Cię oszukać? Przekaż lub udostępnij SMS na podany numer, a trafi on do analityków CERT Polska. Ci zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń lub opublikowania ostrzeżenia przed innym działaniem, które może potencjalne zapobiec tysiącom oszustw.na podany numer nie zgłaszajcie SMS-ów premium.Z jednego numeru można zgłosić maksymalnie 3 wiadomości w ciągu 4 godzin. Nie wycinajcie z niej żadnych treści - przekazujcie ją w oryginale. Analitykom CERT Polska zależy na zgłoszeniach fałszywych aplikacji oraz phishingu, czyli wszystkich podejrzanych linków. Wszystkie podejrzane treści zgłaszajcie jak najszybciej!CERT Polska działa w trybie 24/7/365. Pomóżcie uczynić nasz kraj miejscem wolnym od oszustów lub... przynajmniej utrudnijcie im działalność.Źródło: NASK