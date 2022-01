Wielka Brytania szykuje kampanię zniechęcającą do szyfrowania end-to-end

Eksperci ds. bezpieczeństwa są zaniepokojeni.

Podczas gdy eksperci ds. bezpieczeństwa gorąco zachęcają internautów do korzystania z komunikatorów oferujących szyfrowanie end-to-end, rząd Wielkiej Brytanii planuje gigantyczną kampanię PR-ową, mającą je obrzydzać. Nie od dziś wiadomo, że system komunikacji, w którym wyłącznie osoby komunikujące się mogą odczytać swoje wiadomości, jest nie na rękę władzy, pragnącej od czasu do czasu uzyskiwać wgląd w takie rozmowy. Zaplanowana kampania PR-owa jest niemałym szokiem dla zwolenników zwiększania prywatności.Meta jakiś czas temu zapowiedziała, że szyfrowanie end-to-end nie trafi do Messengera i Instagrama przed 2023 rokiem ze względu na obawy o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników tych platform. Identyczne argumenty przeciwko szyfrowaniu w tej technologii podnosi UK Home Office, departament rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialny za politykę imigracyjną, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Planuje on szeroko zakrojoną kampanię uświadamiająca. Ma ona zniechęcić opinię publiczną to technologii szyfrowania end-to-end.W raporcie Rolling Stone czytamy o planach brytyjskiego rządu do "siania paniki" wśród obywateli. Wielka Brytania chce połączyć siły z organizacjami charytatywnymi i organami ścigania w ramach akcji marketingowej, stworzonej przez agencję reklamową. Celem kampanii jest przekazanie czytelnego komunikatu: szyfrowanie end-to-end może utrudnić namierzanie przestępców pragnących grasujących w Internecie na dzieci Brytyjczyków.– powiedział w oświadczeniu przekazanym Rolling Stone rzecznik Home Office. Rząd przeznaczył na ten cel dokładnie 534 000 funtów, co stanowi równowartość ok. 2,9 miliona złotych.Kampania ma zawierać elementy sprawiające, że opinia publiczna będzie "niespokojna" w omawianym temacie - to sugeruje prezentacja stworzona na potrzeby przybliżania tematu partnerom akcji. Władze brytyjskie chcą między innymiEksperci do spraw bezpieczeństwa wyrazili już swoje zaniepokojenie planami Brytyjczyków. Sprawa jest rozwojowa.Źródło: Rolling Stone