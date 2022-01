Wielki wyciek danych z polskiego wojska. Dane były pobierane

Ogromna wpadka Wojska Polskiego.

Dane dotyczące polskiej armii wyciekły do sieci

"Najprawdopodobniej jeden z informatyków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – instytucji, która odpowiada za zakupy dla wojska oraz magazynowanie sprzętu i części zamiennych – stworzył autorski program, do którego skopiował dane z niejawnych wojskowych systemów"

Portal Onet.pl donosi o gigantycznym wycieku danych z bazy zasobów polskiego wojska. Cenne dla obcych służby wywiadowczych informacje trafiły do sieci, a według informatora serwisu źródłowego pliki pobierali internauci z kilkunastu krajów, w tym z Rosji i Chin. Zaistnienie wycieku potwierdziły dwa niezależne źródła związane ze służbami specjalnymi.Do upublicznienia tajnych informacji miało dojść w niedzielę 9 stycznia, o czym wojsko dowiedziało się dzień później. Wojsko Polskie zostało poinformowane o tym przez. Dowiedzieliśmy się, że przedmiotem wycieku były dane dotyczące uzbrojenia polskiej armii, w tym amunicji, specjalistycznego oprogramowania oraz części zamiennych do maszyn bojowych.Baza danych opiewa na łącznie. Każda z pozycji dotyczy zgłaszanego przez daną jednostkę zapotrzebowania na sprzęt. Na ich podstawie łatwo jest oszacować nie tylko stan posiadania, ale i braki polskiej armii. Co więcej, daje on wgląd w to, który sprzęt jest niesprawny. Według przekazywanych informacji dane odzwierciedlają stan wyposażenia armii za okres od czerwca do września 2021 roku.- podaje informator Onetu.