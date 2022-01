Policja ostrzega przed internetowym oszustwem na dietę pudełkową

Oszukanych przybywa.



W dzisiejszych czasach osobom zapracowanym niezmiernie trudno jest wygospodarować czas nawet na podstawowe aktywności, takie jak gotowanie. Z pomocą przychodzi rynek, starający się dopasować do potrzeb konsumentów. Jednym z przejawów tego stanu rzeczy jest rosnąca popularność zamawianych przez Internet diet pudełkowych. Z pewnością widzieliście niejedną ich reklamę na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. Policjanci ostrzegają, że popularny catering dietetyczny może być także przykrywką dla oszustów.



Oszustwo na dietę pudełkową

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim ostrzegają przed mnożącymi się w sieci oszustwami na catering dietetyczny. Przestępcy podszywają się pod firmy świadczące takie usługi i wyłudzają pieniądze od konsumentów, opłacających z góry umowy na okres kilku tygodni lub nawet kilku miesięcy. Czerwone światło powinno zapalić się na przykład wtedy, gdy cena usługi jest podejrzanie niska.



"Naciągacze reklamują swoją „ofertę” najczęściej poprzez media społecznościowe w Internecie. Przedstawiają oni często atrakcyjny cenowo wachlarz zestawów posiłków. Po podpisaniu umowy i przelaniu środków klient nie otrzymuje w ogóle zamówionych produktów, otrzymuje dania inne niż zamówione — różniące się np. składem czy kalorycznością lub po kilku dniach dostaw zgodnych z zamówieniem przestają one docierać" - ostrzega Policja.







Co zrobić, aby nie dać się nabrać?

Przede wszystkim należy sprawdzić opinie o dostawcy u innych klientów, np. za pomocą mediów społecznościowych. Dobrze byłoby, gdyby dana firma świadczyła swoje usługi co najmniej przez kilkanaście miesięcy. Poza tym, powinno się z dystansem podchodzić do ofert o istotnie niższej od konkurencji cenie i w miarę możliwości unikać płacenia z góry całej kwoty za zamówienie.



Źródło: KWP w Gdańsku