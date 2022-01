Polka oszukana w sieci na amerykańskiego żołnierza. Dwa razy...

Szok.

Polka dwukrotnie oszukana na amerykańskiego lekarza

"Oszustwo to polega na prostej manipulacji - obietnicy szybkiego i łatwego zysku pochodzącego z podziału dużej sumy pieniędzy. Może to być wypłata części rzekomego spadku, albo znalezionej przypadkiem fortuny w czasie misji wojskowej lub wypłaty wysokiego wynagrodzenia w zamian za udział w międzynarodowym transferze środków pieniężnych. Cel działania oszustów jest w rzeczywistości inny - wyłudzenie pieniędzy od łatwowiernej ofiary"

Miłość jest ślepa, a osoby poszukujące tej miłości nierzadko zupełnie porzucają zdrowy rozsądek. Mogliśmy o tym przekonać się czytając z początkiem stycznia doniesienia policji o oszustwie na portalu randkowym i kobiecie, która dla ukochanego zaciągnęła 6 kredytów i 12 pożyczek. Nie był to odosobniony przypadek. Wcześniej inna Polka została oszukana na amerykańskiego lekarza , a jeszcze inna uwierzyła, że Will Smith przekaże jej swój majątek . Policjanci z KWP w Gorzowie Wielkopolskim donoszą o kolejnym przypadku przesadnej łatwowierności, skutkującym podwójnym oszustwem.Schemat przytaczany przez nas w grudniu 2021 roku właśnie się powtórzył, co oznacza, że cyberprzestępcy wciąż korzystają w Polsce ze swojego scenariusza oszustwa na amerykańskiego lekarza. Policja z województwa lubuskiego zawiadamiają o kobiecie, która wpłaciła przestępcom. Dała się nabrać dwa razy na dokładnie ten sam trik.- ostrzega policja w swoim komunikacie.Kobieta poznała w sieci mężczyznę, który wysłał jej zdjęcia w mundurze amerykańskiej armii. Stopniowo i w toku wymiany kolejnych wiadomości zdobył jej zaufanie. Pewnego dnia opowiedział o konieczności wysłania do kogoś zarobionych na misji pieniędzy. Rzekomo nie chciał ich stracić.i cło... Poszkodowana na ten cel przelała mu 60 tysięcy złotych. To nie koniec historii.Zmanipulowana zaczęła poszukiwania oszusta w sieci, gdy ten zerwał kontakt. Trafiła w ten sposób na kolejnego "amerykańskiego żołnierza". Ten zgodził się odszukać oszusta, ale poprosił o... pieniądze na poszukiwania. Kobieta dała się oszukać drugi raz, przelewając na konto przestępcyNigdy nie wysyłajcie pieniędzy ludziom poznanym w sieci. Nigdy.Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp