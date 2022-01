Uwaga na tanie PlayStation 5. Nowe oszustwo w sieci

Nie wierzcie w takie okazje.

Tanie PlayStation 5? To może być oszustwo

Uwaga na sklep z "tanimi" PlayStation - na końcu fałszywa bramka płatności. pic.twitter.com/7d9XEo4bpI — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) January 8, 2022

W dobie bardzo wysokich cen i ograniczonej dostępności elektroniki użytkowej, podyktowanych zmniejszoną podażą półprzewodników oraz ogromną podażą, w sieci panuje prawdziwe El Dorado dla oszustów. Niektórzy internauci celem kupienia wymarzonego sprzętu w niższej cenie zupełnie wyłączają zdrowy rozsądek. Wykorzystują to cyberprzestępcy tworzący masowo strony fałszywych sklepów, rzekomo sprzedających karty graficzne i konsole w niezwykle kuszących cenach. Przed jedną z nich ostrzega Niebezpiecznik.Jeśli jakaś oferta jest zbyt kusząca, aby była prawdziwa, przeważnie jest zwykłym oszustwem - to złota zasada dotycząca zakupów w sieci. Taka sytuacja ma miejsce i tym razem. W polskiej części Internetu pojawił się serwis playstation-5.pl, który kusi miłośników wirtualnej rozrywki tanimi konsolami Sony PlayStation 5. Niestety, zamiast upragnionego sprzętu na konsumentów czeka jedynie smutek i rozczarowanie.Proces finalizacji zakupów w wyżej wymienionym sklepie kończy się przekierowaniem do spreparowanej strony płatności. Próba zalogowania się w tym miejscu do swojej bankowości internetowej kończy się przekazaniem swoich cennych danych cyberprzestępcom. Nie muszę chyba mówić, że w najlepszym przypadku efektem braku rozwagi będzie utrata dostępu do banku, a w najgorszym przelanie pieniędzy przestępcom.Bądźcie czujni.Źródło: Niebezpiecznik.pl