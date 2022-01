Centrum Prywatności od firmy Meta. Ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa danych

Meta chce być kojarzona z prywatnością i bezpieczeństwem

Źródło: Meta

Firma Meta zapowiedziała właśnie Centrum Prywatności – miejsce, gdzie znajdą się wszelkie informacje dotyczące sposobu gromadzenia danych przez korporację. Pojawi się tam także opcja zmiany ustawień bezpieczeństwa pokroju uwierzytelniania dwuskładnikowego. Na razie dostęp do nowości ma niewielka grupa osób.Wielu użytkowników zapewne uśmiecha się pod nosem gdy słyszy w jednym zdaniu słowa „prywatność i bezpieczeństwo” oraz „Meta”. Liczne kontrowersje związane z niedbałością koncernu o dane konsumentów spowodowały, że tak naprawdę mało kto wierzy już w ochronę udostępnianych informacji przez amerykańskiego giganta.Nie ustaje on jednak w próbach przekonania internautów co do swoich szczerych zamiarów. Ogłoszono właśnie specjalne, które ma na celu „edukowanie ludzi na temat ich opcji prywatności i ułatwienie zrozumienia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje”. Miejsce to zaoferuje także możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności firmy oraz dowiedzenia się o licznych mechanizmach kontroli bezpieczeństwa.Na razie dostęp do Centrum Prywatności ma niewielka grupa użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Mogą oni przeglądać pięć specjalnych sekcji:Centrum Prywatności pojawić ma się u pokaźniejszego grona odbiorców w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Znaleźć je będzie można w sekcji „Prywatność” w desktopowej wersji Facebooka.Źródło i foto: Meta