Policja zgubiła dyskietki. Przepadły dane osobowe... 38 osób

W dobie cyfryzacji wyciek danych osobowych to niemal codzienność. Bazy z informacjami o osobach mogą być ogromne i zawierać wiele wrażliwych danych, dlatego ich ochrona jest tak ważna. A co gdybyśmy cofnęli się 20 lat wstecz? Nie musimy, bowiem naprawdę kuriozalna sytuacja wydarzyła się w Japonii, która kojarzona jest z nowoczesnością...Jak donoszą japońskie media, tokijskazawierająceubiegających się o mieszkanie komunalne.Przedstawiciele Metropolitan Police Department (MPD) poinformowali, że dyskietki zawierały dane osobowe 38 osób, które ubiegały się o mieszkanie komunalne w tokijskim Meguro Ward. Dane trafiły do MPD w celu sprawdzenia, czy poszkodowani byli powiązani ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.Według policji, nie potwierdzono żadnych przecieków ani niewłaściwego wykorzystania informacji. Jakie dane zgubiono? Nazwiska, daty urodzenia i płeć 38 mężczyzn w wieku od 20 do 80 lat.