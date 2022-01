Oszustwo na portalu randkowym. Aż trudno w nie uwierzyć

Miłość jest ślepa.

Z miłości zaciągnęła 6 kredytów i 12 pożyczek

"28-letni mężczyzna kilka razy spotkał się z kobietą, utrzymywał z nią również kontakt za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Oszust tak umiejętnie prowadził rozmowy, że po pewnym czasie poprosił 29-latkę o pożyczenie drobnych sum pieniędzy pod pretekstem inwestycji w zakup telefonów komórkowych i złota. Mężczyzna w krótkim czasie zwracał pieniądze, ale ciągle prosił o nowe pożyczki na coraz większe kwoty"

Oszuści dwoją się i troją, aby opracowywać coraz to nowe metody na nabieranie Polaków w sieci. Niestety, niektórzy bywają zaskakująco łatwowierni i tracą nierzadko całe oszczędności swojego życia. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Jedna Polka myślała, że romansuje z amerykańskim lekarzem , inna uwierzyła, że Will Smith przekaże jej fortunę . Miłość jest ślepa, co pokazuje kolejna historia, przytaczana przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch oszustów, którzy oszukali dwie ofiary na kwotę niemal 216 tysięcy złotych. Jedną z oszukanych była kobieta szukająca partnera na portalu randkowym. 29-latka dała się na tyle omotać 28-letniemu mężczyźnie, że nie tylko przesyłała mu drobne kwoty pieniędzy, ale finalnie zaciągnęła dla niego pożyczki i kredyty, oczywiście na swoje konto.- czytamy w policyjnym komunikacie. Oskarżony w końcu przestał oddawać pieniądze przekazywane mu kodami Blik i przelewami bankowymi.W toku czynności okazało się, że kobieta zaciągnęła 6 kredytów w bankach i 12 pożyczek w instytucjach parabankowych. Gdy nie mogła zaciągnąć nowych zobowiązań, namówiła członków rodziny na zakup 4 telefonów w ramach umów abonamentowych. Przekazała je później znajomemu oszusta. W kontekście zakupu smartfonów powziętych w ramach umów abonamentowych polecamy lekturę naszego wpisu: