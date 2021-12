Korea Północna mogła ukraść 1,7 miliarda dolarów z giełd kryptowalut

Źródło: Unsplash / Micha Brändli

Kradzież to nie wszystko

Jak zwracają uwagę eksperci, samo wyprowadzenie kryptowalut z giełd nie jest największym wyzwaniem dla hakerów. Póki co, wirtualne aktywa nie są bowiem oficjalnym środkiem płatniczym, którego powszechnie używa się w handlu, a więc Korea Południowa nie może od razu ich spożytkować. Bardzo możliwe, że są one na razie przetrzymywane, także w nadziei na wzrost wartości. Pojawiają się głosy, że ostatecznie środki mają być wykorzystane na budowę strefy turystycznej Wonsan-Kalma i szpitala w Pjongjangu.W tym roku doszło do co najmniej kilku głośnych kradzieży na rynku kryptowalut. Ostatnia miała miejsce na początku grudnia i dotknęła klientów giełdy Bitmart. Szacuje się, że ukradziono równowartość 200 milionów dolarów. Zdecydowanie najbardziej spektakularny jest jednak przypadek południowoafrykańskiej giełdy Africrypt z czerwca . W tym wypadku spektakularnego skoku na 69 tysięcy bitcoinów (wartość w tym momencie to około 3,3 miliarda dolarów) dokonali najprawdopodobniej sami właściciele, a więc udział koreańskiego reżimu jest mało prawdopodobny.Źródło: Crypto Daily Investing.com / fot. tyt. Unsplash / Hack Capital