Czy jesteś śledzony przez Pegasus? Możesz to sprawdzić

Pomoże ta metoda.

Czy na moim smartfonie jest Pegasus?

Co to jest Pegasus i co umożliwia? To opracowany przez byłych oficerów Mosadu system, mający pierwotnie zapobiegać przestępczości oraz wszelkim formom terroryzmu, handlu ludźmi, przemytu narkotyków oraz zamachom terrorystycznym. W telegraficznym skrócie: to oprogramowanie szpiegujące, wykorzystywane do inwigilacji obywateli krajów w taki sposób, aby ci nie mieli o tym fakcie bladego pojęcia. System uznawany był przez dłuższy czas za niewykrywalny, gdyż potrafi on zorientować się, że ktoś go namierza i samoczynnie usunąć się z urządzenia. Na szczęście znaleziono sposoby na to, by sprawdzić, czy dany smartfon jest szpiegowany.Jeszcze w lipcu obecnego roku stworzono narzędzie o nazwie Mobile Verification Toolkit (MVT), dzięki któremu da się łatwo zweryfikować to, czy na danym smartfonie z Androidem lub iOS działa Pegasus. Do jego uruchomienia potrzebny jest komputer z systemem Windows, mac OS lub Linux oraz... odrobina wiedzy technicznej.MVT dostępne jest w serwisie Github pod tym adresem . Aby z niego skorzystać niezbędna jest znajomość obsługi wiersza polecenia, jako że konfiguruje się go w całości dzięki komendom tekstowym. Uruchomienie narzędzia oraz proces skanowania trwają maksymalnie 10-15 minut. Niezbędne jest jeszcze wykonanie kopii zapasowej zawartości potencjalnie podsłuchiwanego urządzenia - to ją skanowało będzie oprogramowanie MVT.