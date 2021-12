49-latka oszukana na 60 tys. złotych. Spoofing wciąż niebezpieczny

Policja ostrzega.

49-latka z Koszalina oszukana na prawie 60 tysięcy złotych

Czym jest spoofing?

Ledwo cztery dni temu donosiliśmy o Polce oszukanej w Internecie przez "amerykańskiego lekarza" na kwotę blisko 40 tysięcy złotych, a już spieszymy przestrzec przed kolejną metodą oszustwa. Tym razem ofiarą przestępców padła 49-latka z Koszalina, przeciwko której zastosowano tak zwany "spoofing telefoniczny". Komenda Miejska Policji w Koszalinie podaje, że poszkodowana przekazała oszustom niemal 60 tysięcy złotych.Do 49-letniej Koszalinianki w czwartek zadzwonił telefon. Rozmówca przedstawił się jako pracownik banku z działu zabezpieczeń. Ostrzegał, że kobiecie ktoś włamał się na konto i zaciągnął kredyt. Kobieta miała czym prędzej wypłacić pieniądze z banku, celem ich uratowania. Następnie miała przelać je na podane przez oszusta konta.Do kobiety dzwoniło kilka różnych osób podszywających się pod pracowników banku i uwiarygadniających oszustwo. Gdy poszkodowana nie dała wiary opowieści na którymś z jej etapów, oszust rozłączył się, mówiąc, że z kobietą skontaktuje się policja. Po chwili inny oszust zadzwonił do 49-latki, podając się - a jakże - za policjanta. Powiedział, że w celu zweryfikowania jego tożsamości rozmówczyni może sprawdzić numer, z którego dzwoni w sieci. Koszalinianka zweryfikowała, że numer był zgodny z numerem telefonu Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w Warszawie.Niestety, kobieta dała wiarę oszustom.- czytamy w komunikacie policji.Spoofing telefoniczny to oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inną osobę lub instytucję, najczęściej przy wykorzystaniu fałszywego numeru telefonu. Dzięki przeróżnym technikom, również socjologicznym, przestępcy udają pracowników banków, urzędów, a nawet policjantów. Spoofing jest obecnie szalenie skuteczny za sprawą technologii dających możliwość ręcznego ustawienia numeru wyświetlanego na smartfonie odbierającego rozmowę. Przez to ofierze często wydaje się, że dzwoni do niej na przykład bank.- przestrzega policja.Pamiętajcie, aby absolutnie każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych konta bankowego traktować jako próbę oszustwa.- instruują funkcjonariusze policji.My z kolei po raz n-ty zachęcamy do naświetlania takich niebezpieczeństw Waszym bliskim, zwłaszcza starszym i mniej zaznajomionym z technologiami. Spoofing jest techniką na tyle niebezpieczną, że mogą ulec jej nawet osoby stosunkowo młode i "ogarnięte" technologicznie.Źródło: Policja