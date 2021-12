Uważaj na SMSy o paczkach w okresie przedświątecznym. Oszuści znów atakują

Co roku mniej więcej od czasu Black Friday, czy nawet całego Black Week, zaczyna się wzmożony okres zakupowy. Bardzo dużo z wtedy zamówionych towarów później ląduje pod choinką jako prezenty, choć wyprzedaże są też traktowane przez wielu jako dobra okazja do zwyczajnego zaopatrzenia się w najróżniejsze codzienne rzeczy. Niestety to idealny czas dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują zakupową gorączkę.Nie bez znaczenia jest też obecnie panująca sytuacja z pandemią. Przestępcy rozsyłają informacje za pomocą wiadomości SMS, w których informują o dopłatach do nieodebranych paczek, dodatkowym pokryciu kosztów dostawy, ale też obowiązkowej opłaty za dezynfekcję przesyłki. Oczywiście normalnie nie spotkacie się z takimi komunikatami, uczciwe firmy nie prowadzą podobnych działań. Jednak jeśli faktycznie oczekujemy na kuriera lub umieszczenie przesyłki w automacie paczkowym, możemy być bardziej podatni na oszustwa zawiązane z usługami pocztowo-kurierskimi.

Uważaj na wiadomości SMS z informacjami o nieuregulowanych transakcjach czy dopłatach / Foto: Fortinet

Przestępcy żerują na potencjalnie niskim koszcie przelewu i naszym zabieganiu

Tego typu działalność można zbiorczo nazwać smishingiem. Jest specyficzną odmianą phishingu, która polega na rozsyłaniu wiadomości SMS z treściami podszywającymi się pod oficjalne komunikaty. Najczęściej jest to robione na iście masową skalę do przypadkowych numerów telefonów. Jeśli później opłacimy naciągany przelew, to przestępcy mogą dostać dostęp do naszego konta bankowego i całkiem je opróżnić czy przynajmniej otrzymać przelew na zupełnie inną, znacznie wyższą kwotę niż proponowana mała dopłata. W końcu część ludzi machinalnie przepisuje kody potwierdzeń SMS nie patrząc na odbiorcę czy stawkę transakcji.Jak stwierdza Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce - "Zazwyczaj w tych SMS-ach pojawia się informacja o tym, że kwota konieczna do zapłaty jest bardzo niska, nawet kilkadziesiąt groszy. Wiele osób może pomyśleć, że zapłaci dla świętego spokoju, bez wnikania w szczegóły, kliknie w przesłany w wiadomości skrócony lub do złudzenia przypominający oryginalny, bo różniący się np. tylko literówką, link. I w efekcie straci o wiele, wiele więcej."