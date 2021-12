Oszukiwał na BLIK. 32-letni obywatel Ukrainy zatrzymany

Sukces polskiej policji.



są w naszym kraju plagą już od wielu lat, a metody działań cyberprzestępców są bardzo urozmaicone. Oszuści najczęściej podszywają się pod znajomych ofiar w mediach społecznościowych - najczęściej na Facebooku. Zakładają fałszywe konta, a następnie kradną ich tożsamość. Zagadują losowe osoby z listy kontaktów z prośbą o pożyczkę. W ten sposób naciągają oszukanych nawet na kilkusetzłotowe kwoty. Jednego z takich oszustów zatrzymała właśnie polska policja.



Policjanci z Łodzi zatrzymali groźnego oszusta

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi informują o zatrzymaniu sprawcy wielu oszustw na BLIK. 32-letni obywatel Ukrainy został pojmany 2 grudnia na terenie centrum handlowego. Podejrzewany jest o wypłacanie środków pieniężnych z cudzych kont przy użyciu kodów BLIK. Kompletnie zaskoczonego przestępcę kryminalni zatrzymali kiedy kolejny raz pobierał z bankomatu cudze pieniądze.



