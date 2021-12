Bezpieczeństwo telefonów Motoroli potwierdzone prestiżowym certyfikatem FIPS 140-2

Wszystkie smartfony Motoroli z Androidem 11 i SoC Qualcomm Snapdragon zgodne z FIPS 140-2

Telefony komórkowe Motoroli z zabezpieczeniami systemu ThinkShield for mobile uzyskały właśnie certyfikat FIPS 140-2, który jest przyznawany przez National Institute of Standards and Technology z USA (amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii). To bardzo prestiżowe wyróżnienie, jedno z najtrudniejszych do zdobycia w swojej klasie.Certyfikat FIPS 140-2 potwierdza wysoką jakość stosowanego w smartfonach Motoroli szyfrowania. Aby go uzyskać, firma musiała podczas drobiazgowych testów spełnić szereg wymagań dotyczących ochrony systemu operacyjnego, aplikacji i danych na urządzeniu przed włamaniami, modyfikacją i manipulacją. Procedura potwierdziła zgodność wszystkich smartfonów Motoroli pracujących na systemie Android 11 i procesorach Qualcomm Snapdragon z wymaganiami certyfikatu wydawanego przez NIST.