Zainfekowali komputery w MediaMarkt, aby kopać kryptowaluty

Zostali aresztowani.

Oprogramowanie do kopania kryptowalut przejmuje moc obliczeniową komputera, często atakując karty graficzne, pochłaniając jego zasoby. Jednak proces ten może być kosztownym biznesem, ponieważ wykonanie milionów obliczeniowych w celu wydobycia cyfrowej waluty wymaga dużych ilości energii. Poza tym komputer przejęty przez hakerów, pracuje wolniej ze względu na obciążenie procesora.

Osób chcących dorobić się na kopaniu kryptowalut na nieswoich komputerach nie brakuje. Co jakiś czas z mediów dowiadujemy się o takim procederze, przykład? Informatyk na cywilnym etacie oraz drugi pracownik Komendy Głównej Policji wydobywali kryptowaluty na sprzęcie służbowym . Sprawca miał wyposażyć policyjne komputery w odpowiednio wydajne karty graficzne, zainstalować na nich stosowne oprogramowanie oraz zarabiać na wydobyciu wirtualnych walut.Jeszcze dalej posunęła się para Hiszpanów, która oskarżona jest o zhakowaniew oddziałach domu towarowego El Corte Inglés oraz MediaMarkt. Podejrzani instalowali na urządzeniachoraz aplikacje do zdalnego dostępu Nicehash i Anydesk.Naruszenie bezpieczeństwa zostało odkryte, kiedy personel sklepu MediaMarkt dostrzegł, iżpracują na pełnych obrotach. Nagrania z monitoringu ujawniły sposób działania dwójki oszustów. Kobieta rozpraszała personel, prosząc o pomoc w uruchomieniu laptopa, który kupiła w sklepie. W tym czasie jej partner wkładał pamięć USB do docelowych komputerów i instalował oprogramowanie do wydobywania kryptowalut oraz zdalnego dostępu. Kamery bezpieczeństwa MediaMarkt sfilmowały parę odwiedzającą sklep trzykrotnie, a policja była w stanie zidentyfikować ich na podstawie materiału filmowego.Przeszukanie domu pary ujawniło kilka dysków twardych, częściowo zbudowany komputer i smartfon, który był prawdopodobnie używany do kontrolowania operacji wydobywania kryptowalut przez zhakowane komputery. Dwójka Hiszpanów została oskarżona o włamanie do systemów komputerowych, oszustwa i uszkodzenia sprzętu.- komentuje Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.