Apple wyśle Ci powiadomienie jeśli... służby włamią się na Twój telefon

Apple wysyła specjalnie zaprojektowane powiadomienia





fot. Apple

Kilkadziesiąt godzin temu Apple oficjalnie pozwało NSO Group - izraelską firmę zajmującą się rozwojem oprogramowania szpiegującego Pegasus. NSO Group do tej pory wykorzystywało luki w systemie iOS, tym samym pozwalając zainteresowanym na włamywanie się do smartfonów. Wygląda na to, że Apple wie, kiedy doszło do naruszenia.Firma zaczęła bowiem wysyłać specjalne powiadomienia osobom, które zostały narażone na atak. Co można zrobić, żeby się przed nim uchronić?Apple twierdzi, iż rozpoczęło informowanie wszystkich użytkowników, którzy padli ofiarą exploita FORCEDENTRY wykorzystywanego przez NSO Group. Ta luka jest już załatana, jednak była ona dostępna tylko i wyłącznie z aktualizacją oprogramowania. Jak się możecie domyślać, nie wszyscy aktualizują swoje smartfony na bieżąco i regularnie.Apple przekazało również, że będzie na bieżąco informowało użytkowników, którzy mogli paść ofiarą ataków szpiegujących sponsorowanych przez rząd danego państwa. Nowe powiadomienia trafią do użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości iMessage oraz na adres i numery telefonów powiązane bezpośrednio z Apple ID.Jak się zabezpieczyć? Niezależnie od tego czy otrzymasz wspomniane powiadomienie czy też nie masz nic do ukrycia, warto pamiętać o kilku zasadach związanych z bezpieczeństwem. Po pierwsze: zawsze na bieżąco aktualizuj oprogramowanie swoich sprzętów. Po drugie: korzystaj z weryfikacji dwuetapowej wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Po trzecie: używaj mocnych i unikalnych haseł. Po czwarte i najważniejsze: nie klikaj podejrzanych linków ani załączników od nieznanych nadawców.Zdaję sobie sprawę, że wszystkie opisane wyżej zasady brzmią trywialnie, ale wystarczy spojrzeć na listę najpopularniejszych haseł wykorzystywanych w sieci, aby zrozumieć, jak mało osób się do nich stosuje.Ciekawe, ile osób otrzyma takie powiadomienie od Apple. Wiadomo już, że w Polsce miał miejsce jeden taki przypadek.Źródło: Apple / fot. Tyler Lastovich - Unsplash