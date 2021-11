Lista najpopularniejszych haseł 2021 roku nie zaskakuje. Szkoda

„123456” niezmiennie na topie.

Firma NordPass co roku publikuje listę najpopularniejszych, a co za tym idzie najgorszych haseł w danym roku, opracowaną na podstawie swoich badań. Nie inaczej mogło być w tym roku. Lista najpopularniejszych haseł 2021 roku właśnie została przez przedsiębiorstwo udostępniona. Jej zawartość niestety rozczarowuje.Lista NordPass zawiera aż dwieście haseł. W jej ramach przedstawiono nie tylko same hasła, ale i informacje o tym, jak często poszczególne hasła pojawiały się w badaniu firmy oraz o tym, jak wiele czasu zajęłoby złamanie danego hasła.Jak można się było spodziewać, podium listy zajęło hasło „123456”, to samo co w roku ubiegłym. Podczas badań firma NordPass natrafiła na nie ponad 103 miliony razy. Do jego złamania wystarczyłaby… mniej niż jedna sekunda. W zasadzie, w mniej niż jedną sekundę można złamać każde hasło pierwszej dziesiątki rankingu i każde hasło, poza jednym, pierwszej pięćdziesiątki rankingu.Na drugim miejscu listy znalazło się hasło „123456789”, wcale nie bardziej kreatywne niż „123456”, ale już o połowę mniej popularne. Trzecie miejsce należy zaś do hasła „12345”, czwarte do „qwerty”, a piąte do „password”. Cóż, zabezpieczanie swoich kont tymi hasłami to jedne z najgorszych pomysłów, na jakie można wpaść.

Najpopularniejsze i najgorsze hasła 2021 roku wg NordPass – początek rankingu. | Źródło: NordPass

Sięgnij po menedżer haseł, natychmiast!

Najtrudniejszymi hasłami do złamania, które umieszczono na liście, okazały się „myspace1” , „1g2w3e4r” oraz „qwerty123”. Aby je złamać, trzeba poświęcić jakieś 3 godziny. Mimo to nie radziłabym korzystania z takich haseł. To bowiem wciąż hasła bardzo popularne. W poszukiwaniach badaczy powtórzyły się one odpowiednio 1 619 027 razy, 1 025 836 razy i 1 015 297 razy.Wraz z listą najpopularniejszych haseł firma NordPass podzieliła się informacjami o tym, jakie państwa najczęściej są dotykane wyciekami danych. Niestety, Polska obok Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Włoch i Rosji należy do krajów, w którym wycieki danych należą do najpowszechniejszych.Obecnie każdy posiada konta w co najmniej kilkudziesięciu witrynach, zatem hasła do nich wszystkich, a już zwłaszcza zróżnicowane, trudne i długie trudno byłoby spamiętać. W związku z tym wykorzystywanie tych samych haseł w przypadku różnych kont można by zrozumieć, gdyby nie fakt, że na rynku dostępne jest całe mnóstwo menedżerów haseł . Te nie dość że potrafią przechowywać wszystkie nasze hasła, to mogą je generować, gdy istnieje taka potrzeba.Jeżeli nie zamierzasz sięgać po menedżera haseł, powinieneś przynajmniej zastosować się do kilku rad – wówczas zredukujesz ryzyko, że ktoś włamie się na Twoje konta i wykradnie cenne dane lub, co gorsza, pieniądze. Przede wszystkim, nigdy nie używaj tych samych haseł na wielu kontach. Po drugie każde z Twoich haseł powinno zawierać co najmniej 12 znaków, składających się na małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Dobrą metodą jest również tworzenie haseł składających się zna trzy losowe wyrazy. Warto też raz na jakiś czas zmieniać hasła – na przykład co 90 dni.Źródło: NordPass , fot. tyt. Canva