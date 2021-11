Nowe oszustwo na OLX i Allegro to oszustwo doskonałe. Zobacz, na co uważać

Atak man in the middle.



Oszustwa na OLX i Allegro są na porządku dziennym, a cyberprzestępcy uciekają się do coraz to nowych technik oszustw i manipulacji. Najnowsza metoda jest szalenie niebezpieczna, bo można zrobić naprawdę niewiele, aby nie paść jej ofiarą. Przeczytajcie koniecznie wpis, który może pomóc uniknąć wielomiesięcznych batalii sądowych.



Oszustwo metodą man in the middle na portalach ogłoszeniowych

Schemat działania przestępców jest niezwykle prosty i w swojej prostocie genialny. Oto jak przebiega oszustwo:



1. Sprzedający wystawia swój towar, na przykład na OLX, w cenie 50 złotych.

2. Ze sprzedającym kontaktuje się oszust. Prosi o numer konta do wpłaty, zapowiadając jednocześnie, że wykona przelew na przestrzeni kolejnych kilku dni. Często przestępcy tłumaczą się oczekiwaniem na pensję, zaległymi płatnościami itp.

3. Podajemy numer konta przestępcy.

4. Dostajemy przelew na konto.

5. Wysyłamy przestępcy towar.

6. Zaczynają się problemy.



Nie doszukujecie się powyżej żadnej nieprawidłowości? Problemy zaczynają się w momencie podania oszustowi numeru konta. To co następuje dalej jest clou sprawy.



Oszust wystawia w sieci ogłoszenie dotyczące produktu dostępnego w bardzo atrakcyjnej cenie. Oczywiście błyskawicznie otrzymuje oferty zakupu. Następnie, podaje on kupującemu Wasz numer konta. Po co? Abyście dostali przelew na kwotę odpowiadającą kwocie, jaką powinien przelać Wam oszust. Domyślacie się już zapewne, co dzieje się dalej.



Wysyłacie oszustowi przedmiot do Paczkomatu. Nie macie jego danych. Po kilku miesiącach otrzymujecie wezwanie do sądu. Od kogo? Od osoby, która faktycznie przelała Wam pieniądze, a nie otrzymała towaru. Jakiego towaru? Tego, który rzekomo sprzedawał oszust. Skąd sąd ma Wasze dane osobowe? Policja ustaliła je na podstawie numeru konta. Zostajecie oskarżeni o oszustwo lub pomoc w oszustwie. Po faktycznym sprawcy zamieszania niknie wszelki ślad - nie macie jego danych. Założył fałszywy mail, podał Wam numer telefonu zarejestrowany na słupa.



Przykład takiego przestępca opisany został na kanale Poszukiwacze Okazji - polecam go obejrzeć.







Jak się bronić przed takim oszustwem?

Nie jest to łatwe. Najlepiej wysyłać paczki pobraniowo lub poprzez bezpieczne systemy płatności, oferowane na przykład przez OLX. Można też na wszelki wypadek nie wysyłać niczego do Paczkomatów lub wysyłać wyłącznie na dane podane w przelewie.



Uważajcie.



Źródło: Poszukiwacze Okazji