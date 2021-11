Sterowniki dla kart AMD z gigantyczną liczbą luk. Sprawdź, czy jesteś zagrożony

Rozwiązanie problemu jest proste.

AMD potwierdza luki bezpieczeństwa w starych sterownikach dla Windows 10

Eskalację przywilejów

Odmowę usługi

Ujawnianie informacji

Obejście KASLR

Samowolny zapis do pamięci jądra

Rozwiązanie jest proste: aktualizuj sterowniki na bieżąco

Sterowniki dla kart graficznych AMD na przestrzeni ostatnich lat powodowały cyklicznie przeróżne problemy. Wystarczy chociażby wspomnieć o zmniejszonej wydajności tych układów w systemie Windows 11, którą to rozwiązuje dopiero najnowsza aktualizacja . Ze smutkiem donosimy o kolejnych kłopotach dotyczących sterowników AMD, tym razem związanych z bezpieczeństwem. Dobre wieści: jest na nie sposób.Firma AMD opublikowała obszerną listę błędów bezpieczeństwa i exploitów, na które podatne były sterowniki graficzne AMD dla systemu Windows 10. Producent podaje, że luki sprawiały, że sterownik był podatny na następujące złośliwe ataki:Poniżej publikujemy grafikę, prezentującą wszystkie identyfikatory CVE przypisane do tych exploitów. Towarzyszy im krótki opis w języku angielskim oraz poziom zagrożenia, jaki stwarzają. High to poziom wysoki, medium - średni.Firma AMD została poinformowana o istnieniu błędów przez badaczy bezpieczeństwa, wśród których największy wkład wniósł Ori Nimron (@orinimron123 na Twitterze). Firma twierdzi, że stopniowo łatała te luki za pomocą kolejnych aktualizacji sterowników graficznych, kończąc wdrażanie poprawek na sterowniku 21.4.1.Jeśli korzystasz ze starych sterowników do swojej karty graficznej, polecamy instalację najnowszego pakietu AMD Radeon Adrenalin Edition 21.11.2 . Warto go zainstalować nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale też wdrożone na przestrzeni minionych miesięcy optymalizacje zużycia energii oraz inne ciekawe funkcje.Co ciekawe, problemy z bezpieczeństwem dotyczą też układów Intel Kaby Lake G, wykorzystujących karty graficzne AMD Vega. W ich przypadku celem zapewnienia sobie bezpieczeństwa należy pobrać sterownik graficzny Intel w wersji 21.10.03.11. Znajdziecie go w tym miejscu Źródło: AMD