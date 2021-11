Media Markt i Saturn zhakowane. Miałeś tam konto? Działaj

Złe wieści.

Media Markt i Saturn ofiarą hakerów

Media Markt zaatakowała grupa HIVE.



Okup, wedle jednego z Czytelników, ma wynosić 240 milionów dolarów (raczej do negocjacji)https://t.co/p1MYt7vWnO



W artykule rady - będziemy je zmieniać w miarę nowych informacji na temat tego incydentu. Na razie - bez paniki. pic.twitter.com/W3wPkv1mmS — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) November 8, 2021

"MediaMarktSaturn Retail Group stał się celem działań o charakterze cyber-przestępczym. Firma natychmiast zawiadomiła odpowiednie władze i pracuje intensywnie, aby zidentyfikować systemy, których dotyczy problem i jak najszybciej naprawić poniesione szkody. W sklepach stacjonarnych dostęp do niektórych usług może być obecnie ograniczony. MediaMarktSaturn intensywnie pracuje nad tym, aby wszystkie usługi jak najszybciej były ponownie dostępne bez ograniczeń. Firma będzie informowała o dalszych działaniach"

Masz konto w Media Markt lub Saturn? Podejmij działanie

Podczas gdy wielu z Was zaczyna już myśleć o śnie, ekspertów do spraw bezpieczeństwa z Media Markt i Saturn czeka długa noc. Popularne sieci sklepów zostały zhakowane, a część oferowanych przez nich usług nie jest dostępna. Na tę chwilę nie wiadomo czy łupem cyberprzestępców padły dane klientów, ale sprawa jest poważna. Przestępcy zażądali okupu.Serwis Niebezpiecznik.pl donosi o skutecznym ataku typu ransomware na europejskie oddziały Media Markt i Saturn. Cyberprzestępcy domagają się okupu w wysokości 240 milionów dolarów w zamian za zaszyfrowane przez nich dane. Jeśli podmioty te nie wykonały kopii zapasowych przejętych danych, mają bardzo poważny problem i będą musiały negocjować z przestępcami.Według informacji, jakie udało się uzyskać serwisowi Niebezpiecznik.pl, do ataku wykorzystano ransomware Hive. Grupa hakerska działa od połowy bieżącego roku i nie przebiera w środkach. Na jej celowniku znajdowały się wcześniej przeróżne placówki użyteczności publicznej, w tym szpitale. Co ciekawe, hakerzy atakują środowiska Linuksowe.- napisał polski oddział Media Markt w swoim oświadczeniu.Na wszelki wypadek zmień swoje hasła dostępowe do obu serwisów, a jeśli korzystałeś z nich także w innych miejscach w sieci... wiesz co robić. Musisz zmienić owe hasła. Nie jest pewnym to, czy cyberprzestępcy przejęli takie dane, ale lepiej dmuchać na zimne.Źródło: Niebezpiecznik.pl