W Google Play wykryto ponad 150 niebezpiecznych aplikacji. Sprawdź, czy padłeś ich ofiarą

Mogłeś stracić za ich sprawą pieniądze.

SMS-owe oszustwo

Niestety, korzystanie ze smartfonu z Androidem wiąże się ryzykiem, że przez przypadek, czy to za pośrednictwem Google Play, czy też nie, pobierzemy na nasze urządzenie malware (choć sprzęt Apple tez nie jest 100% bezpieczny). W sklepie Google Play regularnie wykrywane są, a następnie usuwane złośliwe aplikacje. Właśnie usunięto z niego kolejne 151 takich aplikacji.Na istnienie wspomnianych aplikacji oraz prawdę o ich charakterze wskazali badacze z firmy Avast. Aplikacje te udawały przydatne narzędzia, od edytorów zdjęć, przez zbiór filtrów fotograficznych i gry, po skanery kodów QR, a w rzeczywistości w ramach kampanii UltimaSMS podstępem skłaniały ofiary do korzystania z płatnych subskrypcji SMS-ów „premium”.Gdy tylko jakakolwiek aplikacja kampanii UltimaSMS była instalowana na urządzeniu ofiary, ta natychmiast sprawdzała lokalizację smartfonu, jego IMEI oraz numer, by określić, kod jakiego kraju i jaki język wykorzystać w ramach próby oszustwa. Gdy użytkownik otwierał aplikacje, widział ekran proszący go o podanie jego numeru telefonu i/lun adresu e-mail, zawierający tekst w jego języku.