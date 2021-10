Ponad 150 fałszywych aplikacji w Sklepie Play. Zostały pobrane ponad 10 milionów razy

Plaga fałszywych aplikacji w Sklepie Play

Firma Avast poinformowała o odkryciu w Sklepie Play ponad 150 aplikacji, które okazały się zwykłym scamem i próbowały wyłudzić pieniądze od użytkowników. Miały one potajemnie wysyłać SMS-y premium na koszt właściciela smartfona. Usługi zostały pobrane łącznie 10 milionów razy.Google regularnie informuje o wdrażaniu coraz to bardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i restrykcji do swojego cyfrowego sklepu. Nie oznacza to jednak, że jest on już zupełnie pozbawiony aplikacji mających wyłącznie jeden cel – oszukać konsumentów. Właśnie dowiedzieliśmy się o kilkuset (!) tego typu programach.Jakub Vávra, analityk ds. zagrożeń w Avast, poinformował o szeregu scamowych usług podszywających się chociażby pod skanery kodów QR, edytory filmów, blokery połączeń spamowych czy gry mobilne.Po uruchomieniu programu użytkownika witał ekran proszący o wpisanie adresu e-mail czy ponownie numeru telefonu.Cóż – jeśli ktoś zdecydował się na podanie tych danych, to oszust z pewnością rozpoczął wykonywanie radosnego tańca. Następowała bowiem wtedy, co skutkowało pobieraniem co tydzień maksymalnych opłat obowiązujących w danym kraju – nawet 40 dolarów.Wszystkie usługi cechowały się tym samym sposobem działania. Najgorsze jest jednak to, że na ich pobranie zdecydowano się. Co ciekawe,. Tego typu aplikacje znalazły się na 170 tys. smartfonach rodaków. Nie wiadomo ile osób zostało oszukanych – miejmy nadzieję, że jak najmniej.Warto przy okazji zaznaczyć, że wiele z tych aplikacji wciąż jest dostępnych w Sklepie Play – przykładem jest UltimaSMS. Przy wyborze usług należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem i m.in. sprawdzać recenzje na ich temat, wyłączyć opcję SMS premium czy nie wpisywać numeru telefonu (chyba że program pochodzi od sprawdzonych i zaufanych deweloperów).