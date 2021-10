Facebook uruchamia Novi, czyli cyfrowy portfel do szybkich płatności

Finanse w wykonaniu Facebooka.

Źródło: Facebook / Novi



To dopiero początek

Jak zapewnia Facebook, jedną z głównych zalet Novi ma być bezpieczeństwo. Każde konto musi być zweryfikowane dokumentem tożsamości, niezależnie czy wysyła, czy odbiera pieniądze. Po dokonaniu transakcji, użytkownik w dowolnej chwili będzie mógł wypłacić pieniądze w lokalnej walucie.



Facebook od dawna pracuje nad własną kryptowalutą o nazwie Diem i, jak oficjalnie zapowiedziano, przyszłość Novi jest bezpośrednio z nią związana. Najpierw, firma musi jednak uporać się z utrudniającymi rozwój organami



Co ciekawe, na ogłoszenie pilotażu aplikacji Novi, zareagowali niemal natychmiast członkowie amerykańskiego rządu, z którymi Facebook ma ostatnio na pieńku. Grupa pięciu senatorów Demokratów wystosowała list, w którym wyraża sprzeciw wobec uruchamiania przez portal Marka Zuckerberga jakichkolwiek projektów związanych z finansami. Jest to oczywiście związane z ujawnieniem przez byłą pracownicę kontrowersyjnych faktów dotyczących działania korporacji.



Źródło: Facebook / fot. tyt. Facebook / Novi



Jak zapewnia Facebook, jedną z głównych zalet Novi ma być bezpieczeństwo. Każde konto musi być zweryfikowane dokumentem tożsamości, niezależnie czy wysyła, czy odbiera pieniądze. Po dokonaniu transakcji, użytkownik w dowolnej chwili będzie mógł wypłacić pieniądze w lokalnej walucie.Facebook od dawna pracuje nad własną kryptowalutą o nazwie Diem i, jak oficjalnie zapowiedziano, przyszłość Novi jest bezpośrednio z nią związana. Najpierw, firma musi jednak uporać się z utrudniającymi rozwój organamiCo ciekawe, na ogłoszenie pilotażu aplikacji Novi, zareagowali niemal natychmiast członkowie amerykańskiego rządu, z którymi Facebook ma ostatnio na pieńku. Grupa pięciu senatorów Demokratów wystosowała list, w którym wyraża sprzeciw wobec uruchamiania przez portal Marka Zuckerberga jakichkolwiek projektów związanych z finansami. Jest to oczywiście związane z ujawnieniem przez byłą pracownicędotyczących działania korporacji.Źródło: Facebook / fot. tyt. Facebook / Novi

Mark Zuckerberg ewidentnie pragnie, aby jego platforma towarzyszyła nam w każdej dziedzinie życia. Początkowo, Facebook służył jedynie do komunikacji ze znajomymi i podtrzymywania więzi społecznych, a z czasem stał się potężnym narzędziem, przy pomocy którego możemy kupować lub sprzedawać przedmioty, a nawet nieruchomości, szukać pracy, grać, oglądać filmy, a to ciągle tylko część jego obecnych możliwości. Żeby tego było mało, właśnie uruchomiono usługę, która służy do szybkiego przesyłania pieniędzy.Usługa jest dostępna w formie osobnej aplikacji, nazywa się Novi i właśnie ruszyła jej pilotażowa wersja w Stanach Zjednoczonych i Gwatemali. Novi to cyfrowy portfel, który obsługuje płatności w kryptowalucie USDP, czyli Pax Dollar. To tak zwany stablecoin, czyli token posiadający pokrycie w gotówce i ekwiwalentach, którego wartość jest równa zwykłemu dolarowi. Jest to jednak ciągle pieniądz wirtualny, czego największą zaletą jest możliwość ekspresowego przelewania środków pomiędzy kontami użytkowników przy użyciu technologii blockchain. Dzięki temu, Novi ma umożliwiać natychmiastowe, darmowe płatności pomiędzy użytkownikami z całego świata.Do używania Novi wystarczy aplikacja mobilna, która na razie jest dostępna tylko dla grona testerów we wspomnianych wyżej krajach. Partnerem, pomagającym Facebookowi wdrożyć nowe rozwiązanie, jest popularna giełda kryptowalutowa Coinbase, mająca w tym wypadku odpowiadać za przechowywanie aktywów.