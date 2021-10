Zaległości podatkowe? Nie daj się nabrać oszustom

Kolejna niebezpieczna kampania.

Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów

Uwaga Ostrzegamy przed kampanią podszywającą się pod Ministerstwo Finansów, w której oszuści pod pretekstem zaległości w płatności podatku zachęcają do otworzenia złośliwego załącznika. W rzeczywistości spowoduje to infekcję komputera trojanem LokiBot. Podajcie dalej! pic.twitter.com/4Ftygpfr0D — CERT Polska (@CERT_Polska) October 18, 2021

Powołany w 1996 roku do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie zespół CERT Polska ostrzega przed nowym oszustwem cyberprzestępców. Dostałeś podejrzanego maila o temacie "Dochód krajowy Administracja" z maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z wezwaniem do zapłaty zaległej płatności? Nie daj się nabrać.CERT Polska informuje o nowej kampanii przestępców, mającej na celu wyłudzenie pieniędzy od Polaków. Na skrzynki mailowe obywateli naszego kraju masowo rozsyłane są wiadomości zawierające komunikat o rzekomej "rozbieżności w ewidencji podatkowej". W załącznikach znajdują się dwa pliki, których otwarcie skutkuje zainfekowaniem komputera trojanem o nazwie LokiBot.Pamiętajcie, żeby w podobnych przypadkach zwracać uwagę zawsze na adres nadawcy, a nawet to, jak sformułowano danego e-maila. W tym widać naprawdę wiele podejrzanych elementów - począwszy od dziwnego tematu, przez nadawcę (czym jest "dochód krajowy Administracja"?!), po powitanie o treści "dobry dzień".Podobne maile od razu usuwajcie i opróżniajcie kosz.Przypadki oszustw możecie zgłaszać za pośrednictwem formularza online lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Źródło: CERT Polska