Klienci banku Millennium otrzymują niepokojące SMS-y

Uwaga.



Eksperci do spraw bezpieczeństwa zachęcają do regularnego sprawdzania operacji wykonywanych za pomocą swoich kart płatniczych. Nie robią tego bez powodu - taka praktyka umożliwia szybkie zablokowanie karty w sytuacji, kiedy jej dane mogły wpaść w niepowołane ręce. W tym kontekście uwagę powinno zwrócić ostrzeżenie, wystosowane na Facebooku przez serwis Niebezpiecznik.pl do wszystkich klientów banku Millennium.



Problem klientów banku Millennium

Czytelnicy serwisu Niebezpiecznik.pl donoszą o wielokrotnych próbach obciążeń kart płatniczych, wydawanych przez bank Millennium. Chodzi o transakcje na kwotę 100 złotych, wykonywane w sklepach Media Expert. Okazuje się, że osoby otrzymujące SMS-y z informacją o próbie wykonania płatności kartą robiły wcześniej zakupy we wzmiankowanej sieci sklepów.



Jeśli jesteście klientami banku Millennium, na wszelki wypadek sprawdźcie pilnie wyciągi z kart płatniczych na swoim koncie internetowym lub skontaktujcie się z infolinią banku. Oczywiście prób dokonania transakcji nie będzie tam widać, ale wyciągi ujawnią ewentualne niepożądane płatności. Monitorujcie stan konta na bieżąco - przestępcy bardzo często dokonują transakcji na niewielkie kwoty, które mogą ujść uwadze poszkodowanych.







Bank Millennium obsługuje na szczęście technologię 3D Secure i każda transakcja kartą w Internecie musi być dodatkowo zatwierdzona hasłem.



Przedstawiciele banku do tej pory nie odnieśli się do sprawy w mediach społecznościowych.



Źródło: Niebezpiecznik.pl