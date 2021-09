Wyciek danych z Narodowego Spisu Powszechnego. Wpadka GUS

Wielka wpadka GUS.

Wyciek danych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego

30 września to ostatni dzień obowiązkowego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Niestety, dzień ten okazał się pechowy dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Polaków biorących udział w spisie czy to z własnej woli, czy też z obawy o zostanie obciążonym karą w wysokości do 5 tysięcy złotych. Serwis Niebezpiecznik.pl donosi o ujawnieniu przez GUS kilkuset maili uczestników spisu.Zawinił jak zawsze człowiek. Jeden z czytelników serwisu Niebezpiecznik.pl wysłał jakiś czas temu zapytanie do GUS-u. Najwyraźniej było to pytanie często przewijające się w wiadomościach do urzędu, bowiem odpowiedzi udzielono w dość specyficzny sposób. Zamiast skorzystać z opcji UDW: ("Ukryte do wiadomości"), urzędniczka o imieniu Marta skorzystała ze zwykłego DW: ("Do wiadomości"), wysyłając odpowiedź na ponad 500 różnych adresów, widocznych w mailu.