Malware w 200 aplikacjach zainfekowało 10 milionów urządzeń z Androidem. Natychmiast je usuń

Mnóstwo osób straciło za jego sprawą pieniądze.

GriftHorse – malaware o 10 milionach ofiar

Niestety, mimo szczerych wysiłków Google, do Sklepu Play regularnie trafiają aplikacje zawierające złośliwe oprogramowanie, zaprojektowane z myślą o wykradaniu wrażliwych danych użytkowników i nie tylko. Za sprawą badaczy z Zimperium Labs właśnie usunięto z niego i innych sklepów dostępnych na urządzeniach z Androidem ponad 200 kolejnych takich aplikacji.Wspomniane 200 aplikacji wyrządziło niemałe szkody. Okazuje się bowiem, że zainfekowały one malware o nazwie GriftHorse ponad 10 milionów urządzeń z Androidem w ponad 70 krajach. Jednym z tych krajów jest Polska.Kampania mająca na celu rozpowszechnianie malware GriftHorse trwała co najmniej od listopada 2020 roku aż do kwietnia 2021 roku. W jaki sposób to złośliwe oprogramowanie działa? W skrócie, generuje ono dużą liczbę powiadomień i wyskakujących okienek, które zwabiają użytkowników specjalnymi zniżkami lub przeróżnymi nagrodami. Kliknięcie w takie powiadomienie lub okno skutkuje przekierowaniem na stronę internetową, gdzie użytkownik proszony jest o potwierdzenie numeru telefonu w celu uzyskania dostępu do promocji.