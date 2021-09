Wciąż używasz tego samego hasła na wielu kontach? Niestety nie Ty jeden

Niepokojące wyniki badań.

Większość uczestników badania serwisu PCMag używa tych samych haseł w wielu platformach. | Źródło: PCMag

Menedżery haseł mało popularne

Niewielu internautów korzysta z menedżerów haseł. | Źródło: PCMag

Tylko 53% uczestników badania używa antywirusa, albo przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, że go używa. | Źródło: PCMag

Bezpieczeństwo w Internecie to nie przelewki

Dlaczego ustalanie tych samych haseł w przypadku wielu internetowych kont jest złym pomysłem? Cóż, jest to raczej oczywiste. Wyobraź sobie, że dane potrzebne do zalogowania tylko w jednym z Twoich kont stanowiły część ogromnego wycieku w sieci. Jeżeli wykorzystujesz te same dane do logowania się w innych platformach, to i te konta będą wówczas automatycznie narażone na przejęcie.W ramach swojego badania przedstawiciele serwisu PC Mag zapytali internautów również o to, w jaki sposób ci przechowują swoje hasła. Zdecydowana większość z nich przechowuje hasła w pamięci. Można by pomyśleć, że jest to metoda bezpieczna, ale to nie do końca prawda. Promuje ona bowiem tworzenie haseł łatwych do zapamiętania, czyli nieskomplikowanych i skłania do korzystania z tych samych haseł na wielu kontach. Druga najpopularniejsza wśród ankietowanych metoda to zapisywanie haseł na kartce papieru. Na trzecim miejscu uplasowało się zaś zapisywanie haseł w menedżerze haseł, czyli rozwiązanie najlepsze, a na czwartym zapisywanie haseł w telefonie lub na innym urządzeniu.Co ciekawe, aż 54 procent badanych przyznało, że było ofiarą cyberprzestępstwa. Spośród tych osób 27 procent było ofiarą oszustwa kredytowego, 18 procent ofiarą złośliwego oprogramowania, a 16 procent ofiarą ataków phishingowych. Poza tym tylko 53% osób stwierdziło, że używa antywirusa. To powiedziawszy, PCMag zauważa, że niektórzy z badanych mogą korzystać z antywirusa, nawet nie zdając sobie z tego sprawy (zwłaszcza że Windows 10 i 11 posiadają wbudowany antywirus).Jak widać, edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niesamowicie potrzebna. Niewątpliwie zbyt mało mówi się o nim na etapie szkolnym. Tymczasem, coraz młodsze osoby zaczynają korzystać z sieci i narażać się na panujące w niej zagrożenia.Jeżeli chcesz, aby Twoje hasła nie były podatne na przejęcia, zachęcam Cię do korzystania z menedżerów haseł, które będą nie tylko Twoje hasła przechowywać, ale również je za Ciebie tworzyć. Nie masz zamiaru sięgać po menedżer haseł? Zastosuj się przynajmniej do rady NCSC (Brytyjskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa) Cybernetycznego i zacznij tworzyć hasła składające się z trzech losowych wyrazów.Źródło: PCMag , fot. tyt. Canva