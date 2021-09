Wyciek danych osobowych klientów Tauron. Inni widzieli Twoje dane

Znowu...

Tauron zaliczył właśnie kolejną wizerunkową wpadkę, doprowadzając do drugiego już w tym roku wycieku danych osobowych swoich klientów. Tym razem chodzi o aplikację Mój Tauron, w której po zalogowaniu widać było dane osobowe innych Polaków korzystających z usług operatora. Firma Tauron wydała już oficjalne oświadczenie w sprawie incydentu.Polscy internauci zaalarmowali media, że po zalogowaniu się na stronę Taurona serwer loguje ich na konta innych klientów. Przypadki nie były odosobnione, a problem występował u wszystkich użytkowników, najpewniej od godziny 16:00, 23 września.Każda osoba, która zalogowała się na konto innej osoby korzystającej z usług firmy Tauron, z miejsca uzyskiwała dostęp do jej danych osobowych:Nie jest wiadomym, czy ktoś nie pozyskiwał masowo danych konsumentów, na przykład za pomocą stworzonego w tym celu szkodliwego oprogramowania. W innym przypadku kolekcjonowanie danych wymagałoby powtórzenia procedury logowania - za każdym razem serwer kierował użytkowników na inne konta.W tej chwili serwis Mój Tauron jest wyłączony, a na stronie widnieje komunikat:Tauron rozesłał oświadczenie do prasy, w którym stwierdza:Czy dane na pewno są bezpieczne, skoro wczoraj każdy konsument mógł uzyskać do nich dostęp? Oświadczenie brzmi dość kuriozalne w świetle awarii, ale krzepiącym jest to, że nie wyciekły chociaż numery PESEL.Trwają prace nad usunięciem usterki.Źródło: Niebezpiecznik, RMF FM