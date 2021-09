Litwa ostrzega: wyrzućcie swoje chińskie smartfony

Uwaga.

Litwa przestrzega przed chińskimi smartfonami

"Naszą rekomendacją jest powstrzymanie się przed kupowaniem chińskich telefonów i jak najszybsze pozbycie się tych już zakupionych"

Internauci dość często spekulują na temat tego, który producent elektroniki podsłuchuje swoich użytkowników - któremu można ufać, a któremu nie. Rzadko zdarza się, aby oficjalne ostrzeżenie przed jakąś marką wystosował rząd kraju. Taka sytuacja właśnie miała miejsce, a podmiotem apelującym o "wyrzucenie" smartfonów chińskich marek i nie kupowanie ich, jest Ministerstwo Obrony Litwy.Litewskie Ministerstwo Obrony zaleciło odradziło konsumentom kupowanie chińskich telefonów komórkowych i poradziło ludziom, aby wyrzucili te, które mają teraz. To echa rządowego raportu, który wykazał, że niektóre urządzenia produkowane w Chinach mają wbudowane funkcje cenzury. Wymieniono m.in. flagowe smartfony Xiaomi sprzedawane w Europie.Smartfony Xiaomi Mi 10T 5G mają wbudowaną funkcję wykrywania i cenzurowania fraz, wśród których znalazły się m.in. "Wolny Tybet", "Niech żyje niepodległość Tajwanu" czy nawet "ruch demokratyczny". Opcja została wyłączona w oprogramowaniu urządzeń sprzedawanych w Unii Europejskiej, ale można ją włączyć zdalnie w dowolnym momencie, poinformowało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Ministerstwa Obrony. To bardzo poważne oskarżenie, które prawdopodobnie dotyczy funkcji obecnej także w innych modelach telefonów tego producenta. Ponadto raport wykazał również, że telefon Xiaomi wysyłał zaszyfrowane dane o użytkowaniu telefonu na serwer w Singapurze.Lista cenzurowanych wyrażeń zawiera łącznie 449 zwrotów i jest na bieżąco aktualizowana.– powiedział dziennikarzom wiceminister obrony Margiris Abukevicius, wprowadzając raport. Xiaomi nie odpowiedziało na zapytanie dziennikarzy Reutersa o komentarz.Luka w zabezpieczeniach została również wykryta w telefonie Huawei P40 5G, ale przedstawiciele Huawei dla krajów bałtyckiej powiedział w rozmowie z BNS, że dane nie są wysyłane do zewnętrznych podmiotów.Źródło: Reuters