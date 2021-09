Rewolucja w logowaniu. Teraz Microsoft umożliwia dostęp do konta bez hasła

W trosce o bezpieczeństwo.

Źródło: Microsoft



Co jest złego w tradycyjnych hasłach?

Microsoft od dłuższego czasu promuje bezhasłowość i pracuje nad przekonywaniem społeczności do alternatywnych metod potwierdzenia tożsamości. Jak pokazują statystyki, proces ten przebiega bardzo skutecznie, bo już w 2019 roku prawie 85 procent użytkowników korzystało z funkcji Windows Hello do logowania się do systemu, zamiast wpisywania hasła.



Skąd taka niechęć MIcrosoftu do tradycyjnej metody zabezpieczania dostępu do kont? Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Jak pokazują badania, większość ludzi ciągle stosuje powtarzalne, proste do



Źródło:



Microsoft od dłuższego czasu promuje bezhasłowość i pracuje nad przekonywaniem społeczności do alternatywnych metod potwierdzenia tożsamości. Jak pokazują statystyki, proces ten przebiega bardzo skutecznie, bo już w 2019 roku prawie 85 procent użytkowników korzystało z funkcji Windows Hello do logowania się do systemu, zamiast wpisywania hasła.Skąd taka niechęć MIcrosoftu do tradycyjnej metody zabezpieczania dostępu do kont? Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Jak pokazują badania, większość ludzi ciągle stosuje powtarzalne, proste do złamania hasła , co z powodzeniem wykorzystują cyberprzestępcy. Z resztą, nie trzeba być wybitnym hakerem, żeby odgadnąć hasło typu “123456” lub “qwerty”, a takie właśnie stanowią czołówkę najczęściej używanych przez internautów.Źródło: TechCrunch / fot. tyt. Microsoft

Dostawcy wszelkiego rodzaju usług przyzwyczaili nas, że logowanie do konta odbywa się przy pomocy dwóch danych: loginu i hasła - to już niemal naturalna kolej rzeczy. Czasem, zamiast tego pierwszego podajemy adres e-mail, numer klienta lub numer telefonu, jednak drugi element, czyli hasło, jest od lat niezmienny. Wszystko wskazuje jednak na to, że era tradycyjnych zabezpieczeń dobiega końca.Microsoft jest jednym z pierwszych technologicznych gigantów, który umożliwił swoim użytkownikom logowanie się do konta bez użycia tradycyjnego hasła. Od teraz, w ustawieniach konta Microsoft możemy wyłączyć hasło, jako metodę uwierzytelniania.Funkcja jest dostępna także w Polsce. Aby włączyć tryb bezhasłowy, wystarczy wejść w ustawienia konta Microsoft, a następnie wybrać zakładkę Zabezpieczenia > Dodatkowe zabezpieczenia > Konto bez haseł.Co w zamian? Gigant z Redmond oferuje kilka metod uwierzytelniania: aplikację Microsoft Authenticator, funkcję Windows Hello lub fizyczne klucze bezpieczeństwa.