Groźne luki w Google Chrome. Pilnie zaktualizuj swoją przeglądarkę

Pilna aktualizacja Google Chrome

Wielu użytkowników komputerów osobistych oraz smartfonów zapomina o regularnym aktualizowaniu zainstalowanych na nich programów i aplikacji. To kolosalny błąd i zupełnie bezsensowne narażanie się na wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw. O tym, że warto regularnie aktualizować oprogramowanie informuje firma Google, która przyznała się dziś do załatania aż 11 błędów w przeglądarce internetowej Chrome, będącej pierwszym wyborem ok. 70% internautów. Dwie z luk mają charakter krytycznych i wykorzystywanych już przez cyberprzestępców.Google poinformowało o wydaniu łącznie 11 poprawek, wymieniając przy tym badaczy, którzy przyczynili się do odnalezienia błędów przez nie usuwanych, a nawet nagrody jakie otrzymali. Sprawcami największego zamieszania są podatności o sygnaturach CVE-2021-30632 i CVE-2021-30633. Te dwie luki były jedynymi, które zostały wymienione jako zgłoszone anonimowo, 8 września bieżącego roku. Google dodało, że CVE-2021-30632 dotyczyła "zapisu poza granicami w V8", a CVE-2021-30633 "użycia po zwolnieniu w API Indexed DB".Chociaż te błędy często prowadzą do trywialnych awarii przeglądarki, cyberprzestępcy wykorzystywać je do zdalnego wykonania kodu, wyjścia poza sandbox i innych potencjalnie szkodliwych zachowań. Pomimo iż Google ujawniło, że oba błędy już wykorzystywano, nie udostępniono szczegółowych informacji dotyczących ataków. Firma Google załatała już aż dziesięć luk zero-day w Chrome w 2021 roku, uwzględniając dwie dziś opisywane.Wszystkie aktualizacje zostaną wprowadzone w nadchodzących dniach lub tygodniach w ramach aktualizacji przeglądarki Chrome do wersji 93.0.4577.82 dla systemów Windows, Mac i Linux. Sprawdzajcie regularnie dostępność poprawek w użytkowanych przez siebie wydaniach narzędzia - po udostępnieniu łatek wykorzystanie luk zapewne gwałtownie wzrośnie, przed czym przestrzega Google.Przeglądarka internetowa Google Chrome zawsze jest dostępna w najnowszej wersji w naszej bazie aplikacji. Znajdziecie w tam wersje na wszystkie popularne systemy operacyjne - Windows, Linux i macOS.Źródło: Google