ProtonMail nie tak bezpieczny, jak myślano? Twórcy podali służbom IP aktywisty

Użytkownicy stracili zaufanie.

ProtonMail przekazuje służbom dane klientów?

ProtonMail uchodzi za najbezpieczniejszego klienta pocztowego na świecie. Zapewnia anonimowość oraz prywatność otrzymywanych i wysyłanych korespondencji. Jak się jednak okazuje – nie w każdym przypadku. Osoby odpowiedzialne za usługę zostały „zmuszone” do udostępnienia adresu IP pewnego francuskiego aktywisty.Grupa osób walcząca ze zjawiskiem gentryfikacji Paryża zdecydowała się przekazać informacje dotyczące rzekomego udostępnienia lokalnym służbom danych jednego z aktywistów przez ProtonMail. Do sytuacji doszło wskutek wezwania ze strony szwajcarskich organów ścigania (tam bowiem znajduje się siedziba spółki), od którego podobno nie można było się odwołać.wykorzystywanego przez mężczyznę (model oraz numer seryjny) a także jego adres IP. Szwajcarskie władze podały te informacje do Francji, co pozwoliło na schwytanie ściganej osoby. Deweloperzy wystosowali specjalne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie współpracują ze służbami, ale muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem (czyli zbierać dane kont należących do osób odjętych śledztwami kryminalnymi).