Podrobione kable lightning i USB-C mogą przekazywać hakerom wszystkie twoje ruchy

Nowa udoskonalona wersja specjalnych hakerskich przewodów OMG

Jeśli trafimy na przewód lightning, którego dotyczy obecnie czytany przez was wpis i położymy go obok oryginalnego kupionego od Apple, to wizualnie nie znajdziemy różnic. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a kable diametralnie się od siebie różnią i nie chodzi tu wcale o szybkość ładowania, a dodatkową niebezpieczną funkcję.Badacz cyberbezpieczeństwa znany jako MG jest twórcą specjalnych przewodów lightning, dzięki którym można zhakować różne urządzenia. Wcześniejsza testowa wersja została zaprezentowana na konferencji DEF CON w 2019 roku, a niewiele później kable zostały wprowadzone do produkcji i sprzedaży przez związanego z cyberbezpieczeństwem dostawcę Hak5. Obecnie MG skonstruował nową edycję, która poza wieloma usprawnieniami ma także złącze USB-C.Serwis Vice (a w zasadzie jego zajmujący się technologią i nauką dział Motherboard) przeprowadził rozmowę online z MG, który stwierdził, że wielu uważało kable z końcówkami USB-C za bezpieczne, bo po prostu mają w środku za mało miejsca, aby wstawić do nich dodatkowy hakerski chip. Jednak MG chciał udowodnić, że potrafi obejść ten problem.