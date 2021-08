Chcesz pobrać aplikację mObywatel? Uważaj na oszustów

Ostrzegamy.

Fałszywa aplikacja mObywatel, czyli m0bywatel

Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, których nadawcą jest M0BYWATEL. W treści znajduje się link do fałszywej strony sklepu Play Store, na której można pobrać rzekomą aplikację mObywatel. — CERT Polska (@CERT_Polska) August 18, 2021

Aplikacja mObywatel cieszy się rosnącą popularnością. Polacy w jej obrębie mogą przechowywać kilka różnych istotnych dokumentów - prawo jazdy, dowód rejestracyjny, legitymację szkolną lub studencką, czy też dowód osobisty. Kwestią czasu było to, jak Polaków na cel wezmą sobie oszuści, nakłaniający do pobierania fałszywej wersji arcyprzydatnego narzędzia. Ostrzega przed nimi CERT Polska.Cyberprzestępcy wysyłają do Polaków korzystających ze smartfonów z systemem Android wiadomości tekstowe, zawierające odnośniki do pobrania lubianej aplikacji. Tym razem w treści znalazł się komunikat o wyznaczonej dacie kolejnego szczepienia. Problem polega na tym, że hiperłącza nie prowadzą one do sklepu Google Play, skąd pobrać można oficjalną wersję apki mObywatel , a do marnej podróbki tego sklepu, gdzie widnieje aplikacja m0bywatel (zero zamiast litery "O").Spreparowana strona zachęca do pobrania malware, będącego trojanem wykradającym ze smartfonów dane do logowania do przeróżnych serwisów internetowych (m.in. tych związanych z kryptowalutami), a także kradnie dane kart płatniczych. Cenne informacje wysyłane są do cyberprzestępców.Jeśli widzicie podejrzane wiadomości - zgłaszajcie je na naszej stronie incydent.cert.pl lub przez przekazanie jej na numer: 799 448 084.Źródło: CERT