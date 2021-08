Mógł nastąpić wielki wyciek danych klientów Premium Mobile i A2Mobile

Sprawa wydaje się poważna.

Premium Mobile, świadcząca usługi pod marką a2mobile, informuje wszystkich swoich klientów o potencjalnym wycieku danych. Sieć komunikuje, że otrzymał "wstępne powiadomienie" o zdarzeniu od zewnętrznego dostawcy, które udało jej się potwierdzić 11 sierpnia 2021 roku. Premium Mobile wraz z dostawcą podjęli stosowne działania prewencyjne i odtworzeniowe, analizując przy tym zdarzenie.Istnieje prawdopodobieństwo, iż mógł mieć miejsce dostęp osób nieuprawnionych do baz danych klientów w wyniku zainstalowania w nich szkodliwego oprogramowania. Malware udało się już usunąć. W związku ze zdarzeniem cyberprzestępcy mogli wejść w posiadanie danych przetwarzanych w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Mowa w tym momencie o:Gdyby przestępcy faktycznie uzyskali dostęp do powyższych danych, mogłoby do pociągnąć za sobą skutki dla podmiotu danych polegające m.in. na:Wprowadziło w procedurze dodatkowej weryfikacji Klienta uwierzytelnianie dwuskładnikowe, poprzez wysłanie SMS z kodem weryfikacyjnym. Czy nie powino tak być już wcześniej?W związku z zaistniałą sytuacją Premium Mobile poinformowało Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dokonało zgłoszenia do CSIRT NASK, CSIRT GOV i organów ścigania.Jeśli korzystacie z usług Premium Mobile, uważajcie w najbliższym czasie na ewentualne wyłudzenia.Źródło: Premium Mobile