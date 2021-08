Jak stworzyć silne hasło? Najlepiej sięgnij po trzy losowe wyrazy

Eksperci radzą.

Nietrafione strategie i ich lepsza alternatywa

Trzy słowa zamiast przewidywalnego ciągu znaków

Hasło nie musi być skomplikowane i absolutnie nie do zapamiętania, aby było mocne. Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) postanowiło wyjaśnić niedawno, dlaczego zaleca internautom, by Ci tworzyli hasła składające się z trzech losowych wyrazów, zamiast sięgać po ciągi alfanumeryczne pozwalające na tworzenie haseł bezpiecznych tylko pozornie – na przykład „pa55word”.Jak pewnie zauważyłeś, niejedna strona internetowa wymaga, by zakładając na niej swoje konto, wybrać hasło zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz przynajmniej jeden znak specjalny. Tymczasem, NCSC od lat kieruje do administratorów systemów informatycznych ostrzeżenia o tym, iż taka polityka jest przestarzała i nieprzydatna. To dlatego, iż zachęca ona użytkowników do korzystania z wariacji ich dotychczasowych haseł – wariacji dla hakerów dość przewidywalnych.NCSC apeluje, by tam gdzie to możliwe korzystać z haseł składających się z trzech losowych wyrazów. Jest ku temu kilka powodów.Po pierwsze, wciąż stosunkowo niewiele osób korzysta z menedżerów haseł. Osoby, które od menedżerów haseł stronią, mają tendencję do tworzenia haseł krótkich i przewidywalnych, bowiem obawiają się, że długiego hasła, składającego się z różnych znaków, po prostu nie zapamiętają. Hasła składające się z kolei z trzech losowych wyrazów, czyli tylko z liter, łatwo zapamiętać i nie trzeba zapisywać ich na kartce czy gdzieś w przeglądarce internetowej.P odrugie, hasła złożone z trzech losowych wyrazów z reguły są też stosunkowo długie. Dzięki zawartości trzem wyrazów hasła nie zawierają przewidywalnych wzorców, na przykład w formie „@” czy „!” na końcu.Po trzecie, hasła składające się z losowych słów pomagają zwiększyć różnorodność haseł, co utrudnia hakerom korzystanie z algorytmów mających na celu odkrywanie haseł i pozyskiwanie wrażliwych danych niskimi kosztami. Cóż, im prędzej takie hasła jak „password” czy „123456” stracą na popularności, tym lepiej.