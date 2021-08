VPN w ramach Google One debiutuje w kolejnych krajach

Czekamy na premierę w Polsce.

VPN od Google już w Europie

VPN to jeden z lepszych sposobów na zwiększenie swojej anonimowości w sieci, a przy okazji poprawę bezpieczeństwa w trakcie przeglądania zasobów Internetu. Dużo zależy oczywiście od tego, z jakiego VPN postanowi się korzystać - rozsądniej jest nie stawiać na niesprawdzonych, nieaudytowanych dostawców, z podejrzaną polityką prywatności. Na rynek usług VPN jakiś czas temu postanowiło wkroczyć Google. Teraz Google VPN trafia do kolejnych krajów.Kiedy jesienią ubiegłego roku Google wprowadził do szeregu swoich usług VPN, dostęp doń był ograniczony do użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Google w międzyczasie zakomunikowało, że dostępność ostatecznie rozszerzy się na więcej regionów. Na stronach pomocy technicznej związanej z VPN od Google pojawiły się wzmianki o nowych lokalizacjach, w których wkrótce zaoferowana zostanie (lub już jest oferowana) rzeczona usługa. Wśród nich widnieją Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Meksyk, Hiszpania i Wielka Brytania.VPN od Google działa obecnie wyłącznie na urządzeniach z systemem operacyjnym Android. Firma podaje, że wkrótce udostępni go także na platformy iOS macOS i Windows. Atutem VPN dostarczanego przez firmę z Mountain View jest certyfikacja ioXt oraz bajecznie prosta obsługa.Osoby korzystające z planu Google One 2 TB otrzymają dostęp do usługi bezpłatnie.Źrodło: Google