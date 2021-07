Wyciek danych klientów Tauron. Ukradziono m.in. numery PESEL

Ponoć to nie Tauron zawinił.



Fatalne wieści dla wszystkich klientów firmy Tauron, jednego z głównych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Miał miejsce wyciek danych osobowych klientów Taurona, a ukradzione dane mogą umożliwić przestępcom zaciąganie zobowiązań u podmiotów parabankowych, w tym kredytów. Tauron potwierdził wyciek i odpowiedzialność zrzuca na dwóch "partnerów zewnętrznych".



Wyciek danych klientów Taurona

Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do baz danych firmy Tauron i ukradli dane, wśród których są: imiona i nazwiska klientów, numery PESEL, daty urodzenia, adresy punktu poboru energii, numery telefonów oraz adresy e-mail. Dane te wystarczą, aby zaciągać zobowiązania w instytucjach parabankowych. Żaden poważny bank na podstawie tak szczątkowych danych pożyczki udzielić nie powinien. Ponadto, skradziono nagrania rozmów prowadzonych w sprawie usług.



Przedstawiciele firmy Tauron podają, że wyciek nie nastąpił z serwerów spółki, a jego skala nie jest znana. Winni mieli być dwaj partnerzy zewnętrzni współpracujący z Tauronem. Jakim prawem dysponowali takimi informacjami o klientach Tauron? Tego jeszcze nie wiadomo.



"Wszystkie dane klientów, przechowywane na serwerach Taurona są bezpieczne. Do incydentu doszło po stronie partnerów Taurona, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia działań w interesie naszych klientów" - mówiła w komunikacie Elżbieta Bukowiec, rzeczniczka prasowa Taurona.



Tauron wydłużył czas pracy infolinii dla klientów, która jest czynna dzisiaj i będzie funkcjonowała w niedzielę. W tej sprawie Tauron jest już w stałym kontakcie z organami ścigania i urzędami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych. Dokonano zgłoszenia o przestępstwie do organów ścigania i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sytuacja jest monitorowana i przygotowywany jest audyt dotyczący przyczyn wystąpienia tego incydentu.



Źródło: Tauron