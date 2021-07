Biznesmen przemycał amerykańskie chipy wojskowe do Chin, już siedzi w więzieniu

Amerykanie nie są przesadnie skorzy do dzielenia się wrażliwymi technologiami z Chinami, szczególnie od czasu afery i blokad handlowych w kwestii Huawei. Jedną z dochodowych gałęzi w tym segmencie są używane głównie w zastosowaniach wojskowych układy MMIC (monolityczne mikrofalowe układy scalone). Biznesmen Yi-Chi Shi będący prezesem Chengdu GaStone Technology Company chciał oferować takie chipy w Chinach w pełni oficjalnie, ale w końcu wybrał drogę na skróty.Jak nietrudno się domyślić, skrót był nielegalny. Jego Chengdu GaStone Technology Company faktycznie chciało zająć się produkcją MMIC w Chinach, ale proces opracowywania układów i już rozpoczętej budowy fabryk, to długa i kosztowna sprawa. W końcu Yi-Chi Shih wraz ze współpracownikami postanowili obejść problem i sprowadzić bezpośrednio elektronikę z USA do Chin, ale to wymaga odpowiedniego pozwolenia. Co ważne, będący obiektem nielegalnej transakcji AVIC 607 został sprzedany państwowemu chińskiemu podmiotowi, więc oficjalne pozwolenie raczej nie byłoby wydane.

Jeden z układów GaN MMIC wytwarzany przez HLR Laboratories / Foto: HLR Laboratories

MMIC mogą posłużyć m.in. do budowy pocisków rakietowych czy systemów naprowadzania

Shih w celu jego obejścia założył firmę Pullman Lane Productions LLC i twierdził, że będąc amerykańskim klientem zamierza używać układów jedynie na terenie USA. Stało się inaczej, bo elektronika zawędrowała do Chin i tamtejszego powiązanego z rządem klienta. Co więcej, będąca przykrywką firma powstała dzięki środkom z Chin. 66-letni Yi-Chi Shih z Los Angeles rozpoczął już odbywanie wyroku ponad 5 lat więzienia, ale czeka go także zapłata odszkodowania 362 tysięcy dolarów na rzecz Internal Revenue Service (urzędu podatkowego USA) i 300 tysięcy dolarów grzywny.Jeśli zastanawiacie się, do czego konkretnie można używać układów MMIC takich jak AVIC 607, to są one niezbędne w pociskach i ich zewnętrznych systemach naprowadzania, bojowych samolotach, urządzeniach walki i obrony elektronicznej czy radarach wojskowych. Ewentualnie w zastosowaniach cywilnych do wzmacniania czy przełączania w wysokich częstotliwościach, a także łączenia sygnałów mikrofalowy.Źródło: tomshardware / Foto: HLR Laboratories