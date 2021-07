Uwaga na instalatory Windows 11!

Zawierają złośliwe oprogramowanie.





Instalatory Windows 11 z wbudowanym malware





fot. Kaspersky

To oczywistość, ale… warto pobierać WIndows 11 z oficjalnych źródeł lub bezpośrednio od Microsoftu. Kaspersky zwraca uwagę, iż niektóre instalatory powiązane z nowym oprogramowaniem amerykańskiego producenta, które można znaleźć w sieci zawierają złośliwe oprogramowanie w pakiecie.Osoby produkujące tego typu software chcą skorzystać z braku cierpliwości wybranych osób - instalując Windows 11 spoza oficjalnego źródła można więc nabawić się kłopotów ze swoim sprzętem.Złośliwy plik zawierający w sobie malware został oznaczony jakoPo nazwie można domyślić się, iż faktycznie chodzi o najnowsze oprogramowanie Microsoftu. Podejrzeń nie budzi także jego waga - plik zajmuje około 1,75 GB na dysku. Na początku instalacji wszystko wygląda normalnie - aż do pewnego momentu. Poza instalatorem systemu w pliku znajduje się także drugi menedżer pobierania, który po zaakceptowaniu jednego okienka rozpoczyna proces instalacji złośliwego oprogramowania na komputerze.Nie ma co się dziwić, że hakerzy szukają w ten sposób potencjalnie łatwiejszej drogi dostępu do wielu maszyn. Microsoft zwiększył wymagania sprzętowe dla Windowsa 11 - nie wszystkie komputery są w stanie go obsłużyć. Użytkownicy szukają więc w sieci alternatywnych instalatorów, które nie zawsze są tym, czego dokładnie się spodziewamy. Gotowe pliki ISO wykorzystywane przez leniwych lub nieuważnych są wręcz naładowane złośliwym oprogramowaniem różnego rodzaju.Warto na to uważać.Większość software’u instalowanego przez opisywane instalatory to klasyczne Adware. Zazwyczaj nie jest to bardzo szkodliwe oprogramowanie i da się je łatwo usunąć. Niektóre obrazy ISO posiadają w sobie specyficzne konie trojańskie, które mogą służyć do kradzieży konkretnych informacji z komputera użytkownika. Patrząc na najnowsze raporty w sieci, z większością tego typu problemów bardzo dobrze radzi sobie wbudowany w Windowsa antywirus - Windows Defender.Dla osób, które chcą zobaczyć, jak dokładnie działa Windows 11: warto pójść oficjalną drogą. To znaczy po prostu dołączyć do programu Windows Insider i cierpliwie czekać na oficjalne wydanie systemu na jesień tego roku.Źródło: Kaspersky / fot. Windows - Unsplash