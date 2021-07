Masz smartfon z Androidem? Uważaj na Android/FakeAdBlocker

Kolejny smartfon od OnePlus.



Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane psychologicznie techniki ukrywania złośliwych treści. Na przykład fałszywe oprogramowanie zabezpieczające (scareware) wykorzystuje narzędzia socjotechniki do stworzenia wrażenia zagrożenia dla ofiary, tak by nakłonić ją do pożądanego zachowania.



Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa z firmy ESET przeanalizowali coraz powszechniejsze zagrożenie tego typu pod nazwą Android/FakeAdBlocker. Wykorzystuje ono usługi skracania adresów URL i udostępnianie wygenerowanych w ten sposób linków do pobrania złośliwego oprogramowania. Konsekwencje takiego zachowania mogą być bardzo poważne, włącznie z przejęciem dostępu do konta bankowego ofiary. Przypadki instalacji bankowego trojana Cerberus zostały zanotowane także w Polsce.



Jak działa Android/FakeAdBlocker?

Badania telemetryczne przeprowadzone przez badaczy ESET pokazały, że od 1 stycznia do 1 lipca 2021 r. na urządzenia z systemem Android niebezpieczna aplikacja sklasyfikowana jako Android/FakeAdBlocker została pobrana ponad 150 000 razy. Złośliwe oprogramowanie wykorzystuje narzędzia skracania adresów URL. Tego typu narzędzia pozwalają na uzyskanie krótkiego adresu URL, na przykład z użyciem bit.ly, który ukrywa oryginalne nazwy domen. W kolejnym kroku, linki te są rozsyłane za pomocą wiadomości tekstowych lub są udostępniane w komentarzach w mediach społecznościowych (np. na Facebooku lub Instagramie), na stronach internetowych czy w ramach aplikacji zainstalowanych na urządzeniach.