Wykryto groźną lukę w Chrome. Rozwiązanie problemu jest proste

Internauci, działajcie.

Aktualizacja Google Chrome pilnie wymagana

Jak zaktualizować Google Chrome?

Która przeglądarka internetowa jest najpopularniejsza na świecie? Jest to oczywiście Google Chrome, mająca blisko 70% udziałów pośród wszystkich rozwiązań wybieranych przez internautów. Z oczywistych względów cyberprzestępcy upolowali sobie zwłaszcza Chrome jako narzędzie, w którym wypatrują kolejnych luk, umożliwiających im przeprowadzenie skutecznych ataków. Właśnie wykryto nowy, wykorzystywany przez przestępców exploit w Chrome. Dobre wieści: podpowiemy, jak się przed nim uchronić.Google nie opisuje sposobu na zrobienie użytku z luki. Wiemy jednak, że explot zero-day wykorzystuje błąd w silniku JavaScript V8 przeglądarki Chrome. Atakujący może zdalnie wykonać dowolny kod, nakłaniając użytkowników do odwiedzenia zainfekowanej witryny i aktywować w ten sposób błąd "Type Confusion" w V8. To z kolei prowadzić może do uzyskania dostępu do pewnych danych.W sieci ukazało się już na szczęście nowe wydanie Google Chrome 91.0.4472.164 dla komputerów osobistych i urządzeń mobilnych z Androidem. To właśnie ono stanowi remedium na problemy, jakie sprawa exploit zero-day, sklasyfikowany jako CVE-2021-30563. Sposób na uniknięcie zagrożenia jest zatem bardzo prosty: zaktualizuj Chrome. Jak to zrobić?Kliknij w prawym górnym rogu ekranu na ikonę trzech kropek.Najedź kursorem na sekcję "Pomoc" i kliknij w "Google Chrome - informacje".