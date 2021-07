WhatsApp – kopie zapasowe czatów z szyfrowaniem end-to-end

Nareszcie.

WhatsApp z ważną funkcją bezpieczeństwa

Źródło: WABetaInfo

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp stara się regularnie wprowadzać funkcje zwiększające prywatność oraz bezpieczeństwo danych użytkowników. Wychodzi to z różnym skutkiem – niedawno przecież komunikator został okrzyknięty „najniebezpieczniejszym na świecie” . Pomijając wszystkie kontrowersje, aplikacja niedługo wzbogaci się o dosyć wyczekiwaną nowość.Jak informuje serwis WABetaInfo , w wersji beta aplikacji WhatsApp pojawiła się. Oznacza to, iż użytkownicy nieco mniej obawiać się będą musieli ewentualnych prób kradzieży czy włamań na konto. Do tej pory chronione były wyłącznie same wątki konwersacji. Wskutek czego, to właśnie kopie zapasowe stanowiły łakomy kąsek dla hakerów.Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Do zaszyfrowania danych. To te informacje pomogą potem w odblokowaniu treści znajdujących się w chmurze. Brzmi super. Jeśli jednak zapomnimy lub zgubimy hasło i kod, to tak naprawdę pozostaje tylko rozłożyć ręce. WhatsApp – podobno – nie będzie miał dostępu do tych informacji, więc nie pomoże w ich odzyskaniu. Oczywiście raczej wszystkie osoby decydujące się na zaszyfrowanie kopii zapasowej gdzieś sobie najważniejsze dane zapiszą. W przeciwnym wypadku może być nieciekawie.Data jej powszechnego wdrożenia nie jest znana i raczej w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się debiutu.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp