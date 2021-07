Aplikacje kopiące kryptowaluty na Androida to scam

Uważaj.

Fałszywe aplikacje kryptowalutowe na smartfonach

Pomimo że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni większość kryptowalut straciła sporo na swojej wartości, wirtualne pieniądze wciąż cieszą się ogromną popularnością. Podczas gdy jedni kopią kryptowaluty, inni w nie inwestują. Istnieją oczywiście także takie osoby, które nie mają z tym rynkiem wiele wspólnego. Część z nich daje się nabierać różnorakim oszustom, kuszącym szansą na kolosalny, łatwy i szybki zarobek. Do najpopularniejszych metod wykorzystywanych przez cyberprzestępców zaliczają się bez wątpienia wszelakie "koparki" na Androida.Eksperci z Lookout opublikowali w tym tygodniu szczegółowy raport na temat złośliwych aplikacji, rzekomo służących do pozyskiwania kryptowalut. Analitycy bezpieczeństwa zidentyfikowali ponad 170 aplikacji stworzonych przez oszustów, które obiecują szybki zysk płynący z kopania kryptowalut w chmurze, rzecz jasna za opłatą. W rzeczywistości apki niczego nie wydobywają, ale skutecznie wyłudzają pieniądze internautów.Celem istnienia wzmiankowanych aplikacji jest tak naprawdę zuchwała kradzież pieniędzy. Spragnieni łatwego zysku internauci opłacają sobie udziały w mocy obliczeniowej rzekomo istniejących koparek, mających pozyskiwać kryptowaluty na ich konto. W rzeczywistości żadna usługa nie jest aktywowana - wyjaśniają na swoim blogu badacze z Lookout Threat Lab. "Na podstawie naszej analizy szacujemy, że oszukano ponad 93 000 osób i ukradziono co najmniej 350 000 dolarów (ok. 1,34 mln złotych) od osób płacących za fałszywe usługi", czytamy.