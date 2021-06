Zaległa opłata za prąd? Uwaga, ten SMS to oszustwo

Kolejna pułapka.



DAGMA donosi, że na telefony polskich użytkowników trafiają w ostatnim czasie fałszywe wiadomości SMS, informującego o obowiązku opłacenia zaległej płatności za prąd. Pod żadnym pozorem nie klikaj w przesyłany link, to nowa kampania phishingowa ukierunkowana na klientów Polskiej Grupy Energetycznej.W ostatnim czasie cyberataki ukierunkowane na Polaków są coraz powszechniejsze. Tylko w ostatnich dniach media informowały o atakach na subskrybentów Netflixa . Wcześniej eksperci przestrzegali przed fałszywymi wiadomościami, których nadawcami miały być rzekomo firmy kurierskie . Tym razem udało nam się zidentyfikować kampanię phishingową, która została wymierzona w Polaków korzystających z usług PGE. Na ich numery telefonów docierają podejrzane wiadomości SMS. Nadawcy podszywają się w nich pod firmę PGE i informują o zadłużeniu odbiorcy oraz proszą o jak najszybsze uregulowanie zaległości. W wiadomości znajduję się dodatkowo link, który kieruje użytkownika bezpośrednio do strony z płatnościami mobilnymi.