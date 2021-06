200 tys. komputerów zainfekowanych malware. To efekt piracenia gier

Nieźle.

Malware kopiące kryptowaluty

Mimo że dostęp do darmowych alternatyw najpopularniejszych programów o przeróżnych zastosowaniach jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, a deweloperzy rozdają swoje gry za darmo na prawo i lewo lub sprzedają je za grosze, piractwo komputerowe to zjawisko wciąż niesamowicie powszechne. Jest to szczególnie dziwne dlatego, że piractwo wiąże się z wieloma zagrożeniami, o czym właśnie przypomnieli badacze z firmy Avast.Jak Avast donosi w swoim ostatnim raporcie, w ciągu kilku ostatnich miesięcy aż 220 tysięcy komputerów zostało zainfekowane malware o nazwie Crackonosh. Malware to skrywało się w plikach gier, które można było pobrać za darmo z przeróżnych forów i torrentów. Mowa o takich tytułach jak Grand Theft Auto V, NBA 2K19, Far Cry 5 czy Pro Evolution Soccer 2018.Gdy Crackonosh trafia na komputer, ten natychmiast potajemnie instaluje na nim oprogramowanie służące do kopania kryptowalut. To bez wiedzy użytkownika wydobywa kryptowalutę o nazwie Monero. Szacuje się, że omawiane złośliwe oprogramowanie zarobiło dla swoich autorów, którzy prawdopodobnie pochodzą z Czech (Crackonosh zdaje się być zmodyfikowaną wersją imienia czeskiego „ducha gór” czyli Karkonosza), ponad 2 miliony dolarów.Avast informuje, że Crackonosh instaluje się sam, zastępując krytyczne pliki systemu Windows i nadużywając jego trybu awaryjnego, by osłabić ochronę oprogramowania. Malware jest w stanie uniknąć wykrycia, wyłączając oprogramowanie zabezpieczające, aktualizacje systemu operacyjnego i używając innych technik. Dlatego walka z nim nie jest łatwa.